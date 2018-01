Carmelo Ríos pide renuncia de los responsables por el inventario de la AEE

El senador por el Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, pidió hoy consecuencias para quienes hayan fallado en la realización del inventario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego de que Metro publicó una historia sobre el descubrimiento de un almacén en la Central Palo Seco lleno de piezas "críticas" para la reparación del sistema eléctrico de las que no se tenía conocimiento.

"Este es mi Gobierno, porque yo soy parte del gobierno actual. Pero hay veces que si el capitán del barco empuja hacia el frente y hay gente que empuja hacia atrás, el barco no se mueve", ripostó hoy en conferencia de prensa. Al tiempo, agregó que "¿De quién es ese almacén? No es mío, no es del Senado. Es de la AEE. Pues alguien tenía que saberlo, esa es la pregunta. Y la contestación debe ser: te acepto la renuncia".

El legislador, además, criticó a la corporación pública porque en junio pasado sus directivos afirmaron que estaban preparados para el embate de un huracán y han demostrado lo contrario luego del golpe del huracán María.

Hoy Metro publicó en portada las expresiones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, quienes el pasado 6 de enero incautaron más de 2,000 piezas del almacén de la AEE y las transfirieron a sus contratistas. En días pasados, el gobernador Ricardo Rosselló y la dirección de la corporación pública han apuntado a la falta de materiales como responsables del retraso en la reparación del sistema eléctrico.

La publicación inglesa The Incercept también publicó la historia, pero añadió que los agentes federales entraron armados al lugar.