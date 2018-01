Rosario afirma mañana se presentará legislación local para obtener préstamo federal

El Gobierno no ha ofrecido detalles de lo que sería la estructura que se creará mediante legislación para que el Gobierno federal asigne el préstamo por desastre que fue aprobado en el Congreso federal tras el impacto del huracán María.

Tampoco ha explicado qué se está negociando en el contrato con el Departamento del Tesoro federal, ente encargado de tramitar la partida de más de $4 mil millones con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

"Mañana estaremos publicando los detalles de esa legislación", señaló hoy Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos en una conferencia de prensa. El funcionario evitó contestar a la prensa si las entidades federales piden un colateral por el dinero que prestarán.

Asimismo, a preguntas de este medio sobre la relación entre la comisionada residente Jennifer González y Fortaleza, quien dijo haberse enterado de la legislación por la prensa, Rosario contestó:

"La comisionada ha dado todo su ayuda desde el primer día. Yo creo que las expresiones de la comisionada iban más dirigidas a que le iba a pedir agilidad al Tesoro y ver qué es lo que ellos necesitaban", comentó.

¿Pero no se le pidió ayuda en un principio desde Fortaleza ya que está en Washington?, insistió este medio.

"Ya la medida se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos y pasó la aprobación de la Cámara de Representantes donde ella tiene su escaño y ella ayudó intensamente al gobernador en esa gesta al punto de que nos aprobaron inicialmente los $4.7 mil millones. Ya esta fase es más administrativa de cómo AAFAF y el Tesoro federal viabiliza que esa Ley en la que ella ayudó se materialice y lleguen los fondos al pueblo de Puerto Rico", contestó Rosario.

Asimismo, en una entrevista con la emisora NotiUno, González explicó que mañana se reunirá con el gobernador para hablar del tema. Indicó que no tiene problemas de comunicación con el primer ejecutivo, pero aceptó que "Sobre esto del préstamo no, no hemos dialogado. Yo sé que él está trabajando con una agenda de trabajo bien cargada que tiene en Puerto Rico y yo también en la capital federal y mañana nos vamos a sentar a discutir este y todos los asuntos pendientes en el Congreso".

De otra parte, el gobernador Ricardo Rosselló detalló que los municipios del territorio podrán recibir hasta $5 millones de la partida aprobada por el Congreso de Estados Unidos, aunque no explicó cuáles serían los términos que tendrán que asumir los 78 alcaldes al recibir la ayuda económica. Aclaró también que para pedir el dinero los municipios no tendrán que esperar por la creación de la estructura que será legislada, aunque sí para subir el tope monetario.

"Se estará sometiendo la medida la medida legislativa para autorizar a que el Estado pueda recibir los Community Disaster Loans. Los municipios no tienen que esperar a esto y pueden solicitar hasta $5 millones en tope de ese Community Disaster Loan. Ya los municipios pudieran comenzar en marzo a recibir estos recursos", afirmó Rosselló en una conferencia de prensa durante la mañana.

Si el dinero no es suficiente, el primer ejecutivo comentó que el Gobierno central sería el único "conducto" para poder obtener más dinero. Esta premisa también es inclusiva para las corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.