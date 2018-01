Alcaldes salen inconformes de reunión con la AEE

Alcaldes de varios municipios participaron de una reunión a puerta cerrada con altos ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como con personal de Fortaleza, que les dejó molestos e inconformes, porque según mencionaron no atendió los reclamos que por más de cien días han presentado y que se relacionan con la reparación del sistema eléctrico, golpeado por el huracán María.

Los mandatarios, quienes estuvieron encerrados por cerca de una hora con Carlos Torres, coordinador de recuperación de la corporación pública, Aldo Rodríguez, subdirector de la misma entidad y Omar Negrón, asesor de asuntos municipales de Fortaleza, tienen peticiones diversas pero claras.

Por ejemplo, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, ha solicitado a la AEE permiso para apoyarlos en la reparación del sistema de distribución en su municipio, por entender que podría acelerar los trabajos. Según comentó, la gerencia de la autoridad tiene reparos sobre esta propuesta porque podría poner en riesgo la vida de personas. Esto, para el ejecutivo municipal, fue un “no” del Gobierno central.

“El gobernador ha enviado funcionarios a decirnos que no, por lo menos hasta el progreso de la reunión. Emplazo al señor gobernador a que sea él quien diga que no a los alcaldes, quienes representamos a tantas familias que no tienen servicio de energía eléctrica”, soltó al salir del encuentro, que según dijo fue dirigido en inglés por Torres.

Al tiempo, argumentó que en los municipios hay el personal y el conocimiento para restaurar el sistema eléctrico, sin poner en peligro la vida de ciudadanos. Comentó, además, que es importante pensar en las personas que están perdiendo sus trabajos e incluso la vida por la falta de luz.

Rolando Ortiz, alcalde de Cayey.

Por su parte la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, tronó contra la AEE a su salida de la reunión porque el personal de la corporación no pudo ofrecerle una fecha exacta de cuánto tiempo pasarán las comunidades de su pueblo sin energía.

“No hubo un plan adecuado, no hubo un plan realista y no hubo un plan coordinado. En este momento, ellos no pueden contestar unas preguntas”, destacó la alcaldesa a las afueras del Departamento de Estado, donde se concretó la reunión. “En este momento es responsabilidad del Estado y la AEE tiene que responderle al pueblo. Díganos a nosotros cuánto tiempo va a estar cada comunidad sin luz para que ellos se vayan preparando”, agregó Meléndez.

También sostuvo que le ha escrito al gobernador en varias ocasiones y que él “dice que va a dar seguimiento, pero hasta ahora a mí no me han dado esas áreas”.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, comentó que tendrá que reevaluar la manera en que en su pueblo están trabajando el asunto del restablecimiento de la energía luego de la reunión, porque no quiere tener que comprar material para reparación y que por falta de brigadas –y por no dejarlos a ellos encargarse de los arreglos– se queden estancados, sin utilizar. Con este aspecto también concordó la alcaldesa de Ponce, quien acotó que Rosachely Rivera, alcaldesa de Gurabo, compró miles de postes y no tiene quién los instale.

No obstante, el alcalde de Caguas se negó a tomar las reparaciones en sus manos sin el permiso de la corporación pública, como hizo su homólogo de San Sebastián, por entender que no puede traspasar ni trastocar la propiedad de la AEE.

Omar Negrón, asesor de asuntos municipales del gobernador, hizo hincapié en que analizarán todas las propuestas de los alcaldes para ver si son viables, aunque no pudo ofrecer a este medio una fecha específica de cuánto tardarán en evaluar las ideas.

Omar Negrón, asesor de asuntos municipales.

“Muchas de sus ideas son muy buenas, pero hay que analizarlas, reunirse con el equipo de energía eléctrica a ver si realmente es viable los que están proponiendo. Hay asuntos de índole económico que hay que consultar con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y con las agencias federales a ver si los municipios pueden solicitar esos reembolsos. No son decisiones que se pueden tomar aquí en un salón”, insistió Negrón.

El funcionario también informó que próximamente habrá otra reunión con el resto de los alcaldes que no asistieron al encuentro.

El único mandatario municipal de los que Metro entrevistó que estuvo de acuerdo con lo propuesto en la reunión fue el alcalde de Camuy, Edwin García.

Al finalizar el encuentro, no hubo ningún funcionario de la AEE disponible para atender a la prensa y abandonaron el edificio por una puerta alterna.