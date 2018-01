Hormigueros, primer municipio libre de escombros

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) informó ayer que completó la recolección de escombros en Hormigueros, convirtiendo a este municipio en el primero de la isla en completar la misión con USACE.

“Ser el primer municipio en alcanzar este logro es significativo. Muestra la determinación del alcalde y de la comunidad de Hormigueros de volver a ponerse de pie”, dijo el coronel Andrew Yoder, comandante de la Oficina de Recuperación de Campo. Dijo que “la coordinación entre USACE y el municipio de Hormigueros ha sido muy fluida”.

Hormigueros es el primer municipio que ha llegado a completar la etapa final de la misión de remoción de escombros en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María.

#PuertoRico: Debris mission ongoing, estimated for removal is 6.2 million cubic yards of which 3.9M CY tasked to USACE. 1.86M CY removed as of Jan. 4.

— USACE HQ (@USACEHQ) January 5, 2018