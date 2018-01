Rosselló reitera que sancionarán a policías con ausencias injustificadas

El gobernador Ricardo Rosselló reiteró hoy que los policías que se ausenten a sus labores sin razón aparente serán sancionados y afirmó que su administración es la más que ha pagado horas extra a la Uniformada.

Hace días, el gobierno tiene entre sus manos una crisis de ausentismo entre los agentes del orden público, quienes alegan no se les ha desembolsado dinero correspondiente a los trabajos luego del huracán María. Los gremios policiales, además, expresan descontento por medidas de austeridad impuestas a su sistema de retiro.

"Aquellos que no la tengan [razón justificada para ausentarse] se tienen que sancionar igual que se sanciona a cualquier otro servidor público. No hay razón y le he solicitado al secretario [Héctor] Pesquera que investigue lo que fueron unos cuarteles de la Policía que estaban cerrados", sentenció Rosselló en una rueda de prensa hoy en Fortaleza. "He solicitado una investigación administrativa y que se indentifiquen cuáles son los componentes para evitar que esto pueda ocurrir nuevamente", agregó.

Asimismo, Rosselló dijo que "los números hablan por sí mismos" y que en la última década su administración es la más que ha desembolsado pagos de horas extra a la Uniformada. Durante los pasados días, la administración actual ha pagado cerca de $11 millones en horas extra a los policías. En la última semana de diciembre, según el mismo Frente Unido de Policías Organizados, el gobierno pagó 3,999 horarios.

De acuerdo al primer ejecutivo, ha solicitado a Pesquera realizar una mesa de diálogo con los representantes de los policías para detallar soluciones al problema.

Sobre si suspenderán policías como acción administrativa, el gobernador detalló que "mi expectativa es que no va a llegar a eso. Obviamente nosotros tenemos que ser racionales e inteligentes. Lo que no se puede hacer es que no se puede dar espacio para el abandono de servicio".