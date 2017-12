Los Reyes Magos visitaron el Capitolio

Los Reyes Magos de Juana Díaz llegaron el viernes al Capitolio para brindar alegría y esperanza a cientos de niños que también se dieron cita hasta las inmediaciones de la Casa de las Leyes para recibir sus regalos, ocasión en la que también participaron los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente.

La celebración es parte de una serie de actividades que se han realizado en el Capitolio todos los fines de semana como parte de “Esperanza Navideña en tu Capitolio”, iniciativa de los presidentes de los cuerpos legislativos.

Rivera Schatz aprovechó la oportunidad para hacer “un llamado al pueblo a no dejarse caer ante la adversidad” y resaltó “la importancia de continuar con nuestra cultura y nuestras creencias”.

“Somos un pueblo fuerte que a medida que pasamos por momentos difíciles nos fortalecemos más como pueblo y como seres humanos. No importa la adversidad, no debemos dejar que mueran nuestras tradiciones e inculcarle a nuestros niños la importancia de conservarlas. Me regocija ver las expresiones de felicidad de estos niños”, remarcó el senador.

En tanto, Méndez Núñez agradeció a los presentes por su participación: “Damos gracias a Dios por permitirnos llevar hoy un poco de alegría a cientos de niños puertorriqueños mediante la entrega de obsequios. La Navidad es de todos, particularmente de nuestros niños, el futuro de Puerto Rico”, sentenció.