El alcalde de Vieques Víctor Emeric reaccionó hoy a la petición de renuncia que aprobara a través de una resolución la asamblea municipal por alegar que ha desatendido al pueblo viequense ante la emergencia tras el paso del huracán María.

En entrevista En Caliente con la Jovet por Noti Uno 630 am, Emeric, aseguró que él siempre ha estado disponible para comunicación. "Ellos no me consiguen porque no quieren, hay mucho problema de comunicación con Vieques pero ellos tienen mi e-mail, y La Fortaleza me llama a cada rato".

Ante el gobierno estatal nombrar una Comisión Especial para trabajar con la recuperación de Vieques tras no dar con el alcalde PPD, este indicó que "el servicio de lanchas no lo maneja el municipio de Vieques, no lo administra el municipio. El departamento del Salud se encarga del hospital, al indicar que hay ciertos asuntos que "le toca al gobierno estatal resolverlos".

Sobre esta designación Emeric reiteró que "aprovechan para darme su palo político, como yo soy popular y ellos son penepés". En cuanto a la determinación de la asamblea municipal aseguró que "hay una agenda, porque uno de ellos quiere ser alcalde de Vieques. Tienen una agenda para tratar de hacerme daño".

La carta que le enviara Emeric al gobierno central en la que desistía de la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y suministros, sería el detonante para que la asamblea municipal tomara la decisión de solicitar la renuncia al funcionario.

En el día de ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva con el propósito de establecer una Comisión Especial para la recuperación de la isla municipio de Vieques, que atenderá las necesidades de los residentes del municipio tras el paso del fenómeno atmosférico hace tres meses.

"La Comisión Especial deberá evaluar las necesidades del municipio, que incluyen las vías públicas, seguridad, economía, salud y vivienda, para servir de enlace con las agencias estatales e intervenir para garantizar que se presten los servicios necesarios a la ciudadanía", manifestó Rosselló.