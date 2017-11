Urge el CUD prórroga para bono y CRIM

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Nelson J. Ramírez Rivera, urgió hoy a las autoridades una extensión tanto para la radicación de la exención en el pago del bono de Navidad como para el segundo plazo de la Planilla de Propiedad Mueble al CRIM por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Esto, porque la falta de dinero, energía eléctrica, comunicaciones y teléfono, además del gasto en diésel y gasolina han afectado el presupuesto de la inmensa mayoría de los negocios.

“La situación económica que viven las pymes en estos momentos históricos es verdaderamente desastrosa. El huracán (María) nos obliga a los pocos que quedamos abiertos a operar limitadamente con generadores, pero otros muchos no tienen esa facilidad y están cerrados y usando sus ahorros. Por eso consideramos justo y necesario que se enmiende la Orden Ejecutiva 2017-0003 para extender la moratoria hasta el 31 de diciembre. Y que lo mismo aplique a la exención del bono (de Navidad)”, señaló Ramírez.

Dicha Orden Ejecutiva estipulaba el miércoles, 15 de noviembre de 2017, como la fecha en que los comerciantes debían enviar el segundo pago, de acuerdo con la directora ejecutiva del CRIM, Carmen Vega Fournier. Varios socios del CUD se comunicaron a la Institución para informar que fue imposible emitir dicho pago electrónicamente y la única forma era acudir personalmente al CRIM, de lo contrario, estarían sujetos a penalidades. Otros que acudieron encontraron las oficinas cerradas por el apagón general y la inestabilidad del servicio.

“En nuestro caso, fuimos a pagar a las 2:00 pm, pero no me dio tiempo para hacer le pago, ya que no sabía las horas de operación de esa oficina (de Caguas) y tampoco sabía si hay filas y no me fueran a atender. Sería injusto que me penalicen por causas ajenas a mi voluntad, cuando tengo el dinero y quiero pagar a tiempo”, puntualizó Rafael Mangual, de Farmacias Marisel 1 y 2, socio del área de Humacao.

Por otra parte, en cuanto al bono de Navidad, el 30 de noviembre es el último día para solicitar la exención.

El CUD es el representante oficial del pequeño y mediano comerciante y puede comunicarse al (787) 641-8405 para servirle o acceder a www.centrounido.com.