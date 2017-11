Estas son las 54 escuelas que reinician clases mañana

Mañana viernes abrirán 54 nuevas escuelas, para acumular una cifra de 705 escuelas abiertas tras el paso del huracán María, indicó hoy el Departamento de Educación (DE).

El horario para personal docente, no docente y estudiantes en escuelas que no tengan servicio de energía eléctrica será de 7:30 am a 12:30 pm.

Mientras, habrá maestras ofreciendo ejercicios educativos hasta las 3:00 pm para los padres, madres y encargados que no puedan recoger a los estudiantes a las 12:30 pm.

Al día siguiente que les llegue el servicio de energía eléctrica el horario comenzará a ser el regular de 8:00 am a 3:00 pm, infirmó el DE en comunicado de prensa.

Los planteles que ya tengan servicio de energía eléctrica tendrán horario de 8:00 am a 3:00 pm, se agregó.