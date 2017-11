Ricardo Ramos: "Tiempo para investigar hay de sobra"

Puerto Rico aún está en “una crisis humanitaria” así que no es tiempo para llevar a cabo una investigación, estableció ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, para justificar no haber comparecido ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso estadounidense, cuerpo que investiga el contrato entre la corporación pública y la empresa Whitefish Energy.

Y es que, según el titular de la Autoridad, él y su equipo de trabajo están enfocados en la reparación del sistema eléctrico, devastado por el huracán María hace 50 días.

“Obviamente, estamos trabajando con una emergencia, mucha gente lo quiere olvidar pero existe todavía una crisis humanitaria. […] Tiempo para investigar y preguntar y todo ese tipo de cosas hay de sobra”, señaló Ramos en una conferencia de prensa en la sede central de la Autoridad.

La decisión, continuó el ejecutivo, fue consultada con el gobernador Ricardo Rosselló y el cuerpo legal de la AEE.

Por otra parte, durante su alocución reiteró que el acuerdo con la pequeña firma de Montana, que al momento de ser contratada solo tenía dos empleados a tiempo completo, no tiene ninguna ilegalidad. Lo que sucede en este momento con la AEE, comunicó, es que está “enredada en una guerra entre los partidos de los Estados Unidos, Demócrata y Republicano, que yo no tengo nada que ver”.

“Nos han tratado de mezclar en eso porque estamos debilitados. Estamos en quiebra, se nos acaba de caer prácticamente todo el sistema. Ciertamente, la Autoridad no hizo nada fuera de su curso de acción bajo la emergencia. Estamos sumamente tranquilos porque sabemos que todo lo hemos hecho según nuestro reglamento”, explicó.

Al tiempo, resaltó que los acreedores y los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) también tienen una “guerra” en contra de la AEE. Los primeros, en los pasados días presentaron ante el Tribunal Federal un estudio que cuestiona el estado de la corporación pública, los segundos nombraron a Noel Zamot como oficial de transformación, que se supone releve a Ramos en sus funciones.

Renuncia condicionada al Tribunal

Precisamente, hay un pleito en el Tribunal Federal por la “legalidad” del nombramiento de Zamot para tomar control de la AEE. Ramos dijo ayer que renunciaría si la jueza Laura Taylor falla a favor de la JCF.

“Si la corte determina que él va a estar corriendo la Autoridad, pues yo soy un hombre de ley y orden, no estaría aquí”, ripostó Ramos a preguntas de los medios de comunicación.

Aclara incidente en el Watusi

Mientras, Ramos explicó que atendía un incidente frente al negocio el Watusi en Santurce, cuando varios ciudadanos se le acercaron para pedirle fotografías.

Comentó que se dirigió al lugar de jangueo luego de ver varios arcos eléctricos desde su oficina, preocupado de que fuese a comenzar un incendio.

“Cayó un aguacero increíble y el único sitio donde nos podíamos guarecer era dentro del negocio. Allí nos regalaron agua e intenté comprar unos Doritos y unas cosas para los muchachos que no habían comido todavía, el dueño del negocio no hubo manera de que yo le pudiera pagar y le regaló a los muchachos unos Doritos y unos Fritos”, contó.

"Insólito e indignante que Ricardo Ramos de @AEEONLINE no fuera al Congreso a explicar escándalo @WhitefishEnergy porque no podía abandonar ni 1 minuto la reconstrucción eléctrica de PR y sin embargo pudo estar a las 7:53pm jangueando en El Watusi." Via @eramosnavarro @NotiUno pic.twitter.com/olggtjcE0h

— Luis Vega Ramos (@luisvegaramos) November 8, 2017