Estudiante boricua realiza investigación en prestigioso laboratorio de EEUU

La estudiante boricua Amanda Sofía Caballero Rodríguez, del programa de Honor y de tercer año de biología de la Universidad del Turabo, fue seleccionada por el Lawrence Berkeley National Laboratory para participar en el proyecto “Litter Decomposition in a Wet Tropical Rainforest: Multi-trophic Impacts on Carbon Transformation and Nutrient Mobilization”.

Según la universidad, en el mundo de las ciencias, el Berkeley Lab es sinónimo de “excelencia”.

Trece premios Nobel están asociados con este laboratorio.

Los científicos de Seventy Lab son miembros de la National Academy of Sciences (NAS), uno de los más altos honores para un científico en los Estados Unidos.

Trece de sus científicos han ganado la Medalla Nacional de Ciencias, el premio más importante de la nación por logros de por vida en los campos de la investigación científica.

Además, Berkeley Lab ha capacitado a miles de estudiantes universitarios de ciencias e ingeniería que están promoviendo innovaciones tecnológicas en todo el país y en todo el mundo.

El internado de 16 semanas de duración en el que participa la estudiante es parte de NGEE-Tropics, un proyecto de diez años, multiinstitucional financiado por el US Department of Energy (DOE), Office of Science y Office of Biological and Environmental Research (BER).

La iniciativa pretende proporcionar datos empíricos para incorporar nutrientes (especialmente el fósforo) en los modelos climáticos.

Para esto, se enfocan en investigar cuán rápido se descomponen las hojas, cuáles son los microorganismos involucrados en ese proceso y qué le sucede al elemento fósforo en el proceso de descomposición.