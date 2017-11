La JCF pide “claridad” sobre la Ley PROMESA

La lucha de poder entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) se trasladó hoy a una vista del Congreso de los Estados Unidos. Allí la directora ejecutiva del ente que dirige las finanzas de la isla, Natalie Jaresko, pidió al Comité de Recursos Naturales mayor “claridad” en la Ley PROMESA, para así “evitar” litigios con el gobierno del territorio cuando hayan desacuerdos a alguna de sus disposiciones.

Esta acción fue catalogada por Christian Sobrino, representante del gobernador en la JCF, como “una ofensa” y un intento de “desplazar completamente el sistema electoral de Puerto Rico”.

El funcionario acusó a la JCF de querer tomar como excusa las alegaciones en contra del contrato a la empresa Whitefish Energy para tener poder sobre los fondos de recuperación que recibiría la isla luego de paso del huracán María.

Lo cierto es que en la audiencia, que tuvo el propósito de analizar el rol del ente fiscal durante el proceso de recuperación, el Congreso no expresó que enmendará –por ahora– la Ley PROMESA para ofrecer más poder a la Junta. No obstante, Rob Bishop, congresista republicano que lidera el comité con jurisdicción directa sobre Puerto Rico afirmó: “La Junta no se irá hasta que termine su trabajo”.

Gobierno decidió que Ramos no participaría

En la audiencia depusieron –además de Jaresko– Noel Zamot, recién nombrado agente de transformación de la AEE y Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. Empero, la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruz y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, también estaban invitados, aunque no asistieron.

Fuentes de este diario comentaron que “hubo conversaciones” en el gobierno sobre la participación de Ramos en la vista. La determinación para que no asistiera, reveló la fuente consultada por Metro, fue para que la atención se centrara en la JCF. Además, personas de la administración actual dudaban de la capacidad de Ramos para declarar, aun cuando saben que en “algún” momento tendrá que comparecer.

“Quiero decir que estoy algo decepcionado. Originalmente íbamos a tener más panelistas. Anoche dos de los testigos decidieron no estar aquí. Uno era el director de la AEE. Estaba citado para hablar específicamente sobre Whitefish”, sostuvo Bishop durante la vista. Al tiempo, el legislador requirió a un representante de la AEE para el 14 de noviembre, cuando se espera que el gobernador Ricardo Rosselló deponga en otra audiencia.

Sobre la no comparecencia de Ramos, Sobrino señaló que no lacera la imagen de la administración de turno porque el proceso de recuperación aborda diversos aspectos.

De otra parte, en la vista Bishop defendió que la JCF haya nombrado a Zamot como oficial de transformación, asunto que actualmente está bajo escrutinio del Tribunal Federal ante la negativa del gobierno de Rosselló. Además avaló que la Junta supervise los contratos del gobierno luego del cuestionado caso de Whitefish Energy, una empresa de dos empleados, con apenas dos años de experiencia, con vínculos políticos y que antes de trabajar en Puerto Rico no había tenido un contrato superior al millón de dólares.

Zamot, por su parte dijo que como oficial de transformación pretende atraer recursos para restablecer la energía en Puerto Rico, así como desarrollar e implantar un plan de transformación para la AEE y sacar a la corporación pública de la quiebra. También detalló que la JCF ha recibido propuestas de infraestructura que superan los $3 millones.

Comisionada critica respuesta de su propio gobierno

Asimismo, la alocución de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, estuvo dedicada a criticar los procesos de recuperación de Puerto Rico. Catalogó durante su intervención como “inaceptable” que gran parte de la población aún está sin energía eléctrica. Además solicitó al Congreso a aprobar legislación a favor de la isla.