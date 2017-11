Cámara revertirá proyecto que prohibía cobro retroactivo de los peajes

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo el lunes se va a enmendar el proyecto que prohibía el cobro retroactivo de peajes.

"Nosotros vamos a solicitar una reconsideración o en su alternativa someter unas enmiendas sobre ese proyecto. Hay unas obligaciones contractuales de parte del Gobierno con la compañía que contrataron (Metropistas) que no se pueden lesionar", dijo Méndez Núñez al culminar la Conferencia Legislativa en La Fortaleza.

"Nosotros hubiéramos querido condonar todas las multas, pero también tenemos que cumplir con unos compromisos que ya existen", añadió.

“Lo que debe quedar claro es que se eximió del pago por 5 días y los que no hayan podido recargar por la razón que sea no se les va a multar. Se les va a cobrar por las veces que pasaron. He ahí lo justo”, expresó por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según informes de prensa, no cobrar retroactivamente los peajes por causa del huracán María conllevaría una pérdida de 11 millones de dólares mensuales para la Autoridad de Carreteras y 20 millones de dólares mensuales para Metropistas, quienes administran las autopistas PR-22 de San Juan a Arecibo y la PR-5 en Bayamón.