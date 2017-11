Elías Sánchez niega vínculos con Whitefish

El exrepresentante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal Elías Sánchez negó tener algún vínculos con la empresa estadounidense Whitefish Energy, bajo investigación por agencias locales y federales por la firma de un contrato de 300 millones con la AEE.

En entrevista telefónica con Telenoticias 6 am, Sánchez habló sobre el recurso legal que radicó en el tribunal federal negando algún vínculo con la empresa con sede en Montana, ya que se ha divulgado en medios radiales sobre un supuesto vínculo.

En ese sentido Sánchez senaló al exgobernador Aníbal Acevedo Vila.

Según Sánchez "Para matar cualquier tipo de rumor, yo he puesto una declaración bajo penalidad de perjurio en el tribunal federal de que no tengo nada que ver con Whitefish, y yo creo que es bien triste que hayan tratado de correr rumores, al punto de radicar mociones en tribunales con mi personal que no tengo nada que ver con el tema".

Este recalcó que en el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en el país: " yo no he participado en nada, ni he representando a nadie".

En la entrevista también se le cuestionó sobre su divorcio.

"Son especulaciones mal intencionadas. Como suelen atacar en lo más bajo posible, hay que tener una visión espectacular para unir unas cosas que las fechas no coinciden, en termino de las fechas se van a dar cuenta que una cosa no coincide con la otra. Querer atacar la familia de una persona de esta manera, yo creo que es bien injusto", expresó Sánchez.

