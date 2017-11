Ramos justifica que subalterno haya firmado contrato inicial a Whitefish

Ricardo Ramos, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), justificó hoy en conferencia de prensa el hecho de no haber firmado el primer contrato entre la corporación pública y la empresa Whitefish Energy.

Y es que, en dicho acuerdo –que tiene un tope de $300 millones– está estampada la firma de Ramón Caldas, director de la división de suministros de la instrumentalidad.

“En ese momento yo no estaba, estaba en el centro de operaciones técnicas, estábamos evaluando daños alrededor de la isla. Zapatero a su zapato. Se discutió conmigo por teléfono y yo pues obviamente tengo la plena confianza en el señor Ramón Caldas. Él firmó el contrato, yo lo avalé y la Junta de Gobierno así lo ratificó”, destacó el funcionario.

También dijo que “estamos en modo de emergencia, el señor Ramón Caldas tuvo a bien firmar ese contrato. Estábamos en diferentes áreas haciendo diferentes cosas, dirigiendo asuntos”.

De acuerdo al ingeniero, Caldas tiene sobre 20 años de experiencia en la corporación pública como empleado de carrera.

En días pasados, personas allegadas a la AEE y ejecutivos pasados, catalogaron de “irregular” que un subalterno del director firmara el contrato que consideran el más importante para revitalizar a Puerto Rico y el sistema eléctrico.

“Para mí es totalmente irregular que no lo haya firmado el director ejecutivo. Para mí es totalmente irregular. Este es el desastre mayor que ha tenido la AEE. Además, la comunicación entre el gobernador y el director ejecutivo era contínua y muchas veces al día. Me parece insólito que el gobernador no conociera cuál era la situación en energía eléctrica y cuál era la solución que proponía el director ejecutivo”, sostuvo en días pasados Luis Santini Gaudier, exrepresentante de los consumidores en la AEE.

Por su parte, Luis Avilés, pasado presidente de la junta de gobierno de la AEE sentenció a Metro: “Como profesor de derecho corporativo, te digo que el director ejecutivo es quien tiene la firma autorizada para firmar contratos de compra y de cantidades como las que estamos hablando. El director de la AEE no cumplió con el principio de prudencia gerencial”. Ricardo Santos, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), expresó que no conoce a Caldas, que no sabía sobre su firma y que es un asunto “irregular”.

De otra parte, a preguntas de este medio sobre la posibilidad de que el director de la división de suministros esté de vacaciones, Ramos detalló que “hasta donde yo sé, no está de vacaciones”.

De acuerdo a varios medios internacionales, el principal ejecutivo de Whitefish Energy, Andy Techmanski es amigo del secretario del interior de la administración de Donald Trump, Ryan Zinke.

Al recibir el contrato de la Autoridad, la empresa solo tenía dos años de experiencia en el mercado.