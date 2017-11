Contrato original de Whitefish fue firmado por subalterno de Ricardo Ramos

¿Por qué Ricardo Ramos no firmó el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Whitefish Energy?

Sí, el primer contrato entre la compañía y la coporación pública, que data del 17 de octubre, tiene estampado el nombre de Ramón Caldas, director de la división de suministros de la Autoridad.

Desde el domingo, Metro se comunicó con Carlos Monroig, director de comunicación de la AEE para pedir razones sobre este hecho, pero nuestro esfuerzo no fue contestado. En cambio, Gerardo López, oficial de prensa que trabaja mano a mano con Monroing, nos comentó que hoy nos comunicaramos con la AEE para dilucidar la información. Al tiempo, destacó “si lo firmó, es porque podía firmarlo”.

Cuando hoy este medio llamó nuevamente a la AEE para solicitar la información, López nos comentó que no estarían ofreciendo más datos sobre el contrato porque está bajo investigación de varios entes.

No obstante, pasados líderes y personas allegadas a la corporación pública catalogaron de “irregular” que el contrato más importante para la revitalización del sistema eléctrico fuese firmado por un subalterno del director ejecutivo, quien en días pasados comentó que nadie en Fortaleza o el gobierno central tuvo conocimiento del acuerdo hasta luego de haberse establecido.

“Para mí es totalmente irregular que no lo haya firmado el director ejecutivo. Para mí es totalmente irregular. Este es el desastre mayor que ha tenido la AEE. Además, la comunicación entre el gobernador y el director ejecutivo era contínua y muchas veces al día. Me parece insólito que el gobernador no conociera cuál era la situación en energía eléctrica y cuál era la solución que proponía el director ejecutivo”, sostuvo Luis Santini Gaudier.

Por su parte, Luis Avilés, pasado presidente de la junta de gobierno de la AEE sentenció: “Como profesor de derecho corporativo, te digo que el director ejecutivo es quien tiene la firma autorizada para firmar contratos de compra y de cantidades como las que estamos hablando. El director de la AEE no cumplió con el principio de prudencia gerencial”. Ricardo Santos, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), expresó que no conoce a Caldas, que no sabía sobre su firma y que es un asunto “irregular”.

De acuerdo a una fuente de este medio, Caldas lleva unos 20 años en la AEE.

Whitefish Energy, una pequeña firma de Montana, recibió un contrato por un tope de $300 millones para reparar el sistema eléctrico.

Firma de Ramón Caldas en el primer contrato entre AEE y Whitefish Energy

