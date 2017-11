Aumentan muertes por María, mientras AEE y AAA reportan fallas

La cifra de muertes relacionadas directa o indirectamente al huracán María aumentó de 51 a 54, mientras que algunos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se vieron afectados por fallas en las pasadas horas.

Así lo informó el miércoles el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés.

“Tenemos un caso en San Sebastián de una persona que, trabajando con un árbol afectado, tuvo un accidente y falleció posteriormente. En Vega Baja se reporta un lamentable suicidio de una persona que perdió su trabajo tras el paso del huracán y un tercero en San Lorenzo, quien recibió el impacto de una rama de árbol y muere posteriormente en el hospital”, informó el secretario en un parte de prensa.

Asimismo, Rosario Cortés añadió que “como hemos informado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, está trabajando con los hospitales y con el Instituto de Ciencias Forenses para notificar toda muerte relacionada directa o indirectamente al huracán María”.

De otro lado, informó que la AEE reportó un 37.9 del por ciento de consumo y reportó en la madrugada una falla en la línea 230 que conecta el sur con el norte desde central Cambalache en Arecibo.

“El director de la AEE, Ricardo Ramos, nos informa que estarán patrullando la línea para identificar y corregir el fallo. No obstante, aunque algunos clientes se vieron afectados, la falla no hizo colapsar la otra generación del área metropolitana”, dijo Rosario a pesar que no se precisaron los sectores afectados.

Indicó que se realizaron conexiones parciales en Aguadilla, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Coamo, Guaynabo, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Juana Díaz, Lajas, Lares, Manatí, Mayagüez, Ponce, Sábana Grande, San Juan, San Germán y San Sebastián.

Con relación a la AAA, se reportó un 82 por ciento de clientes con servicio. Todas las áreas aumentaron o se mantuvieron igual, con excepción del área oeste por problemas con la estación de bomba de Caimital en Aguadilla, relacionada a la baja producción en la planta de filtración de la montaña.

Con esta falla, se afectan el barrio Cameyes, el barrio Caimital y la Base Ramey. También hubo problemas en Ciales y Toa Alta por problemas con los generadores eléctricos. A la fecha, el Cuerpo de Ingenieros ha instalados 195 generadores de los 547 que solicitó la AAA.

Además, el secretario recordó que el barco hospital USNS Comfort se encuentra en el muelle de San Juan, evaluando pacientes para atención médica. Aquellas personas que cumplan los requisitos serán atendidos en el barco. Durante las últimas 24 horas se han tratado más de 125 pacientes.

“Por su parte, los medical shelters tiene cerca de 80 pacientes entre Manatí, Ponce y Bayamón”, expresó el secretario.

Mientras, en las telecomunicaciones se reporta un 70 por ciento de clientes con servicio de telefonía celular y unas 1,164 antenas de las 1,619 que operaban antes del evento.

“A las instalaciones del sistema de telecomunicaciones en la Roosevelt, que ya tenían energía eléctrica de la AEE, se le añaden las instalaciones de Tres Ríos y Metro Office Park como áreas energizadas. Hemos tenido fallas en estas áreas importantes para las telecomunicaciones pero estamos trabajando para dar estabilidad al servicio energético en estas instalaciones”, comentó Rosario Cortés.

De igual forma se informó que la empresa Liberty continúa ofreciendo wifi en distintos municipios en colaboración con el Gobierno para llevar Internet y que la ciudadanía pueda llenar solicitudes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), recibir servicios de salud, entretenimiento y otros. Hoy estarán en Arecibo, mañana en Cayey y el 3 de noviembre en Humacao.

De otro lado, se reportó que hay 3,243 refugiados en 74 refugios.