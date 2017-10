Senado bloquea medida de Rosselló para crear Ley para Atender Emergencias y Desastres

El Senado no dio paso al Proyecto 655, de la autoría del equipo del gobernador Ricardo Rosselló, y que permitiría crear la Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico. La votación, de acuerdo a un comunicado de prensa enviado por la Asamblea Legislativa, fue 28 votos en contra y 0 a favor.

“Lo que yo no aceptaría es que el gobernador renuncie sus facultades constitucionales. Por eso combatí y critiqué la Junta (de Control Fiscal) (JCF) defendiendo las facultades del gobernador. No le puedo permitir al Ejecutivo ni a nadie que quite las facultades de la Asamblea Legislativa ante cualquier foro y en cualquier circunstancia… Juré defender la Constitución de Puerto Rico que establece un sistema republicano de Gobierno”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa en alusión al derrotado Proyecto 655.

“Crear una Oficina, nominar a una persona que actuaría como un jefe de agencia, asignar presupuesto, enmendar reglamentos, tomar decisiones y distribuir fondos (federales, privados y de cualquier entidad gubernamental) sin la intervención de la Asamblea Legislativa, agrede la Constitución”, detalló Rivera Schatz a los medios de comunicación no sin antes reiterar que estas observaciones se las presentó al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares porque “eso no se sostenía”. Por esta razón, comentó que la Orden Ejecutiva (OE) recién firmada por el gobernador que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción se puede revisar y ajustar de acuerdo a los parámetros constitucionales.

El líder senatorial informó que la Cámara de Representantes presentaría un informe negativo de la medida.

Rivera Schatz explicó que mediante una OE no se puede derogar una ley habilitadora. En torno al Proyecto de Emergencia sostuvo que desde un principio presentó sus preocupaciones al gobernador. Sin embargo, informó a través de un comunicado de prensa que está trabajando una medida para atender emergencias tras el paso de un huracán.

El presidente senatorial destacó que esta mañana presentó sus preocupaciones al representante del gobernador en la JCF, Christian Sobrino.

El Proyecto de Administración 655 crearía la Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico, otorgando al gobernador poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, según el parte de prensa enviado por el Senado. Esta medida pretendía “reconocer las facultades y poderes del Gobernador durante un desastre o emergencia”.

En la sesión fue el propio presidente del Senado quien realizó el pase de lista y votación por cada senador. Todas las delegaciones consignaron para el récord su voto en contra.

El Proyecto 655 también disponía, entre otras cosas, que los municipios a los que no les hubiese afectado un evento atmosférico “o que estén en mejores condiciones operacionales” deberán poner “a la disposición del Gobernador todos los recursos disponibles”, incluyendo, pero sin limitarse a, personal para lidiar con la emergencia o desastre, materiales y materia prima, equipo y servicios, documentos, información, bienes muebles e inmuebles, entre otros, sin establecer quién pagará los costos de esa sesión. Asimismo, contenía que el Departamento de Hacienda podía suspender Ordenanzas Municipales incluyendo las que estuvieran relacionadas a los arbitrios e impuestos

El senador popular Aníbal José Torres Torres se unió a las expresiones realizadas por Rivera Schatz. “El gobernador propone un golpe de estado y lo hace con las primeras víctimas del pueblo: municipios y la Asamblea Legislativa”, acotó en su turno inicial.

“Reconozco y me pongo a la disposición para ser aliado de las expresiones que ha hecho el presidente del Senado porque tiene en mi persona un aliado en la lucha que hay que dar sobre la Asamblea Legislativa. Esta pretensión del gobernador es una pretensión ambiciosa y caprichosa de poder…Uno puede ser deferente y disciplinado pero hay que darse a respetar”, añadió Torres Torres.

Por su parte, el portavoz de la delegación de minoría Eduardo Bhatia Gautier, reiteró que los “procesos importan. Los filtros importan. Examinar los contratos importan. Me uno a las palabras del senador Aníbal José Torres, vamos a combatir el centralismo y me uniré a cualquier miembro de la mayoría que combata el centralismo que no permita los trabajos de la Asamblea Legislativa”. En su turno inicial el senador hizo expresiones contundentes sobre la OE del gobernador y sobre el contrato, recién cancelado, entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa norteamericana Whitefish Energy Holdings al que definió como una “barbaridad”.

Sobre este proyecto la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri expresó la semana pasada en los medios de comunicación que la medida representa una amenaza a los municipios.

“Aquí quienes asumieron la respuesta inmediata a la emergencia (huracán María) fueron los municipios. Entonces, en vez de darle más poderes al gobierno central, tienen que dárselos a los municipios. Lo demostramos, los alcaldes nos echamos encima al país tras el desastre. No puede ser que ahora nos priven de los poderes que a duras penas hemos mantenido, y en este momento es menester que se consulte a la Federación y a la Asociación de Alcaldes", reiteró en un parte de prensa.

Según informes preliminares, los daños que sufrió Puerto Rico, incluyendo su infraestructura, podrían sobrepasar los $100 mil millones.