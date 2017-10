Cuerpo de Ingenieros informa generadores de Palo Seco ya están conectados

Los dos generadores de la central eléctrica Palo Seco ya están completamente conectados, así lo informó esta tarde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE HQ).

"La central eléctrica Generators @ #PaloSeco está completamente conectada y actualmente está en balance de carga #PuertoRico", lee el tuit publicado en la cuenta oficial de Twitter del USACE.

Hace unos días el gobernador Ricardo Rosselló, visitó el lugar e indicó que el Cuerpo de Ingenieros estaba haciendo unas pruebas de seguridad.

Según las autoridades, estos megavatios desde Palo Seco estabilizarían el servicio que ya ha llegado a algunas zonas en San Juan.

