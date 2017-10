CEO de Whitefish habla de su contrato de 300 millones para restablecer servicio de luz en la isla

El presidente de la empresa Whitefish Energy, Andy Techmanski defendió hoy su contrato de 300 millones de dólares otorgado por la AEE para restablecer el sistema eléctrico del país tras el paso del huracán María.

En entrevista con el periodista Rafael Lenín de Noticentro, Techmanski habló de cómo llegó a la isla. "Nos comunicamos con PREPA y empezamos una comunicación en ambas direcciones, acabamos recientemente unos proyectos en Montaña con helicópteros muy similares a los que estamos haciendo aquí., todos los días con PREPA. Empezamos la comunicación unos días antes del huracán", sostuvo.

Asimismo negó tener algún contacto en la isla, y si hubo conversaciones anteriores con el Gobernador. "Nunca había conocido al Gobernador, está en una posición difícil, todos estamos en una posición difícil, tratando de sobre pasar esto".

En cuanto a si el proceso de contratación de la AEE fue uno liviano o por el contrario: "Creo que fue un proceso liviano. Vinimos negociamos un contrato, les dimos seguridad sobre las personas que empezaríamos a traer a la isla".

También dijo que desconocía si tuvo que competir o no con otras compañías. "Yo no sé, si competimos o no. He escuchado que otros presentaron propuestas pero no se me proyectó esta información".

Acerca de la capacidad de Whitefish, y su anterior experiencia en la compañía, con la complejidad de la AEE, Techmanski sostuvo que "yo no diría que el sistema de la autoridad es extremadamente complejo en comparación con lo que normalmente trabajabamos. Trabajabamos en Montañas, acabamos de terminar un proyecto que es similar con helicópteros, accesos, hombres y mujeres colgados, han sido similares objetivos anteriores".

Sobre si existe una relación con el secretario del interior de los EE.UU. y esto tuvo algo que ver con la contratación, el ejecutivo indicó que aunque lo conoce, esto no tuvo nada que ver.

"No creo que hubo nada irregular, reaccionamos como cualquier otro contratista, como hacemos en los EE.UU. continentales, si recibes unas llamadas, movilizas la mayor cantidad del personal y trabajas con la utilidad para reparar las lineas".

Sobre el costo del contrato de Whitefish, Techmanski dijo que "hay un costo de hacer negocios. La cantidad de 300 millones repara un alto grado de la isla. No sé si en toda la isla. Hay otros que están involucrados, el Cuerpo de Ingenieros y otros contratistas, así que si contabilizas el costo de reparación de toda la isla noo tendría ese número".

Asimismo dijo que no sabe si su trabajo costará más de 300 millones. "Yo no sé, para el trabajo que se nos ha asignado, estamos muy por debajo de esa cantidad".

La empresa espera aumentar a 500 los empleados en la isla.