Whitefish le tira a Carmen Yulín Cruz

La empresa Whitefish, que ostenta un contrato de $300 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica para levantar el sistema, le contestó durante la mañana de hoy a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien hace unas horas solicitó la anulación del acuerdo entre las partes por considerarlo "alarmante".

En un escueto comunicado compartido a través de sus redes sociales, la empresa afirmó que "compartimos la frustración de la alcaldesa por la situación de Puerto Rico, pero sus comentarios están fuera de lugar".

"Whitefish tiene más de 300 empleados en la isla y la cantidad aumenta a diario. Estamos progresando y haciendo el trabajo cuando otros no están ni siquiera aquí. Sus comentarios son realmente decepcionantes y desmoralizan a las cientos de personas de nuestro equipo que han dejado sus hogares y familias para ayudar a Puerto Rico", cita el parte de prensa de la compañía, originaria del estado de Montana.

La alcaldesa no se quedó callada y ripostó a la empresa en las redes sociales:

If @WhitefishEnergy feels that asking for transparency is ”misplaced”, what are they afraid we will find.

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) October 25, 2017