"Los que mandan" en Lloréns impiden concierto de la Sinfónica

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico "La Música Transforma", que estaba programado para llevarse a cabo esta tarde en el residencial Luis Lloréns Torres, fue cancelado por órdenes de jefes de puntos de droga que imperan en el lugar.

Según fuentes del portal Esto es el agua, la cancelación se debe a que estos líderes alegaron que no se les había pedido permiso para celebrar el evento en el área de la cancha Erna Álvarez de dicho residencial.

De igual forma manifestaron al periodista Mario Alegre que estos desmontaron el equipo de la Orquesta, y que allí no hay ningún de seguridad. "No hay policía, no hay ley, no hay orden… nada… la cancha es de ellos".

El proyecto “La Música Transforma” tendrá su próximo concierto mañana jueves a las 3:00 de la tarde en la cancha del residencial Las Margaritas en Santurce.