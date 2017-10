Corre el mundo amenaza de Whitefish a Carmen Yulín Cruz

La amenaza de Whitefish Energy, empresa contratada por la AEE para restablecer el servicio de energía eléctrica en la isla, a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz ha sido reseñada por varios medios internacionales.

Y es que Whitefish amenazó con retirar sus servicios, tras las críticas a su millonario contrato por parte de la alcaldesa capitalina. "Si Whitefish Energy siente que pedir transparencia está 'fuera de lugar', ¿ qué tienen miedo de que encontremos?", expuso Yulín. A lo que la empresa de energía con dos años de experiencia en el mercado le respondió que "Tenemos 44 celadores reconstruyendo líneas eléctricas en su ciudad y 40 hombres más recién llegados a la Isla. ¿Quiere que los retiremos o sigamos trabajando?", en respuesta a la solicitud de Yulín Cruz de pedir más transparencia sobre el contrato de $300 millones, que ha sido objeto de escrutinio debido a posibles conflictos de intereses.

La disputa entre la alcaldesa de la capital y la compañía privada de energía en redes sociales, ya ha sido reseñado por medios estadounidense como The Hill.

Buzzfeed también reseñó la amenaza de los contratistas:

Más temprano, la periodista investigativa de Jay y sus Rayos X, Valeria Collazo y la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa Pascual habían destacado la amenaza.

La censura a la expresión de la empresa Whitefish no se limitó a la oposición política, pues el representante penepé José Quiquito Meléndez reaccionó al respecto y sostuvo que el tuit fue "completamente inapropiado. Están aquí para hacer un trabajo, no para amenazar a nadie".

