Bhatia solicita renuncia del director de la AEE

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia le ha solicitado formalmente la renuncia, el miércoles, al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos.

Explicó en declaraciones escritas, que mediante una carta enviada esta tarde al ingeniero Ramos, indicó que: "En el proceso de recuperación, Puerto Rico no puede seguir perdiendo credibilidad.

Será muy difícil para el país obtener la ayuda necesaria para un gran proyecto energético mientras usted continúe al mando de la AEE.

No me cabe la menor duda que con el tiempo perdido; con las decisiones mal tomadas y con contratos cuestionables mediando procesos objetables, será imposible lograr la confianza necesaria de inversionistas y el gobierno federal para habilitar y robustecer el sistema eléctrico. Lamentablemente, no le van a creer", reza la misiva.