Insatisfecho secretario de Estado con respuesta sobre servicio de pasaportes

El secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, se mostró el lunes insatisfecho, luego de una conversación telefónica con la secretaria auxiliar de Estado federal a cargo de pasaportes, Brenda Sprague, esto, ante lo que alegó son las múltiples quejas de ciudadanos por la interrupción de los servicios de pasaportes que ofrece el Departamento de Estado de Puerto Rico, según ordenada por el Departamento de Estado federal el pasado 3 de octubre.

“Le expresé a la secretaria auxiliar Sprague que el centro comercial está operacional, que la seguridad e integridad de los documentos están garantizados y que el servicio postal, según sus propias comunicaciones con nuestra agencia, ya está operando con normalidad. No obstante, la funcionaria se negó a permitirnos arrancar con la prestación de los servicios porque el servicio postal le ha dicho que no pueden garantizar la devolución de los pasaportes ya emitidos a los ciudadanos. Ello, a pesar de que le dimos la opción de que nuestra agencia se haga cargo de recoger, recibir y entregar los pasaportes expedidos a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Le hice saber mi molestia y le dije que no es cónsono con todo el apoyo que hemos recibido de todas las agencias federales a cargo del proceso de reconstruir a Puerto Rico”, señaló el secretario de Estado en declaraciones escritas.

Sostuvo que el diálogo se produjo como seguimiento a una misiva que Rivera Marín cursó al Secretario de Estado federal, Rex Tillerson, el pasado 17 de octubre.

Rivera Marín señaló que los reparos que tenía el gobierno federal para reautorizar los servicios de pasaportes en Plaza las Américas, oficina central de la agencia, fueron atendidos y superados.

El secretario de Estado expresó que elevó su reclamo directamente a la oficina de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca y que planificar hacer un esfuerzo multisectorial para que el Departamento de Estado federal descargue su deber ministerial en proveer servicios de forma eficiente y diligente a los puertorriqueños.

“No estoy satisfecho con esta determinación preliminar. Hoy he pedido que no sólo se autorice al Departamento de Estado dar servicios de pasaportes en la Isla, sino la reapertura de la oficina federal de expedición de pasaportes que ubica en la Torre Norte de Minillas. Si el servicio postal no puede garantizar la prestación de servicios en Puerto Rico o la entrega segura y a tiempo de la correspondencia, debe así decirlo. Bastante ya ha sido lo que hemos tenido que pasar durante este último mes y es inconcebible que nuestra gente tenga que montarse en un avión para llegar a Miami para obtener un documento tan esencial para el diario vivir de cualquier ser humano. Esto, simplemente, no se sostiene. Llegaré hasta las últimas consecuencias para que esos servicios se restituyan a la brevedad”, puntualizó.