Trump reitera que "hemos hecho un buen trabajo" en P.R.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recapituló parte de lo que discutió con el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló en la reunión de hoy en Casa Blanca.

Trump acudió como de costumbre a las redes sociales para compartió un video en el que destacó lo grato que fue "tener al gobernador Ricardo Rico de Puerto Rico con nosotros en @WhiteHouse hoy. ¡Estamos contigo!”.

Asimismo reconoció el trabajo que ha realizado Rosselló, como su gobierno.

“Puedo decirte que eres un gobernador que trabaja duro. Es una situación muy difícil, hay que reconstruir muchas cosas”, sostuvo el mandatario estadounidense acompañado con visuales de la visita.

Además mencionó que la diferencia entre Florida, Texas y otros lugares, en Puerto Rico es el tema energético.

“Hemos hecho un buen trabajo. Hemos tenido una tremenda cooperación del gobierno y las personas han visto el esfuerzo que se ha hecho en Puerto Rico. Ha sido muy difícil la situación para mucha gente", reconoció.

Rosselló Nevares se encuentra en Washington gestionando ayuda para la Isla, que el pasado 20 de septiembre fue azotada por el huracán María, que dejó cerca de 50 muertos, más de cien desaparecidos, miles de damnificados y la destrucción de la infraestructura vial y de las telecomunicaciones.

En el encuentro, Rosselló dijo que discutió con los funcionarios de la Casa Blanca la necesidad de asistencia adicional para Puerto Rico y la igualdad de trato en los esfuerzos de recuperación.

Sentado a su lado, Trump tuvo palabras de buena crianza para Rosselló Nevares: “Usted es un gobernador trabajador. Ha sido reconstruido bastante. Hemos hecho un gran trabajo en Puerto Rico”.

La cita en Washington buscaba dar seguimiento a la asignación de fondos que la isla necesita tras el paso del huracán María.

It was great to have Governor @RicardoRossello of #PuertoRico🇵🇷with us at the @WhiteHouse today. We are with you! #PRStrong pic.twitter.com/Op2xDZxvNc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2017