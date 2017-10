Gobernador dice prender Palo Seco tomará entre 4 a 6 meses

Palo Seco, central termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ha estado en medio de una disputa entre el gobierno y la unión de trabajadores de la corporación pública, permanecerá cerrada durante los próximos cuatro a seis meses, hasta que la compañía General Electric logre rehabilitar sus corroídas instalaciones.

Así lo expresó Ricardo Rosselló, quien junto al director de la AEE, Ricardo Ramos, reiteró que el lugar podría poner en peligro incluso a los servidores públicos de energía eléctrica, porque su infraestructura está vulnerable.

En el espacio de los cuatro a seis meses la compañía General Electric se encargará de reparar Palo Seco por un monto de $4.7 millones.

“Palo Seco no está operando ahora. No es inmediato. Y cuando hablamos de que no es inmediato estamos hablando de entre cuatro a 6 meses bajo el contrato. Lo que está ocurriendo es que vamos a traer dos generadores para poder suplementar. Así que las expresiones del director ejecutivo de la AEE siguen siendo vigentes. No estamos aquí para prender Palo Seco”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa, durante una visita a las facilidades.

“Palo Seco está cerrada y permanecerá cerrada hasta que se haga el trabajo de refuerzo estructural de las calderas. Pero el complejo de Palo Seco es grandísimo y fuera del área de las calderas queda un espacio donde hay unas turbinas de gas que está corriendo y se van a añadir unas turbinas de 50 a 58 megavatios que ha suministrado el Cuerpo de Ingenieros. Ya yo tengo clientes adicionales que puedo suplir con esos 58 megavatios. Y cuando lleguen las líneas de 230 mil, voy a tener más clientes todavía”, agregó el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, citado por la agencia de noticias CyberNews.

De otra parte, Ramos defendió públicamente a la empresa White Fish, contratada para apoyar a la AEE en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, luego de que se cuestionara la experiencia de la compañía trabajando en emergencias como la que enfrenta la isla luego del huracán María.

La empresa, de acuerdo al ingeniero, fue la que "más rápidamente" podía movilizar a sus recursos a Puerto Rico. Declaró que las expresiones en su contra son "infundadas" y que posiblemente fueron presentadas por alguien que quiso, pero no pudo obtener el contrato.

"Se verificó qué tan pronto podían llegar, si podían aceptar las condiciones de la AEE y qué tipo de restricciones podían presentar", acotó Ramos.

Ramos también defendió que White Fish utilice suministros de la AEE para realizar reparaciones.

"Eso depende del contrato. En el caso de la transmisión la AEE cuenta con la cantidad de piezas de torres de transmisión. Sería un gasto innecesario solicitarle a un contratista que me traiga esas piezas y me las cobre", explicó.

No obstante, más temprano en la mañana durante una visita a Utuado y Naranjito, el gobernador ofreció otra información al respecto.

"No es que la empresa se está quedando sin instrumentos, sino que en algunas áreas se está priorizando a donde se tiene que trabajar. Están llegando aviones con 50,000 postes de acero, 6,5000 millas de cables y siguen llegando los equipos y las brigadas", sentenció Rosselló.

Al tiempo, el mandatario comunicó que en el trabajo de arreglar el tendido eléctrico en los próximos dos meses podría costar unos $490 millones. Esto incluye todos los contratos de compañías privadas locales y de afuera, así como el gasto en nómina y suministros.

Dice que hay luz por todos lados

En una conferencia de prensa en el Centro de Convecciones, Ramos aseguró que la mayoría de los municipios, con la excepción del sur este y la franja central de la Isla.

“Estamos trabajando. El país tiene prácticamente luz en la mayoría de los municipios. Obviamente los municipios completos no están energizados, pero por lo menos hay luz en la mayoría de los municipios con la excepción del sureste y la parte central de Puerto Rico”, dijo Ramos en una conferencia de prensa.

De paso, aseguró que cumplirá con la meta de 30 por ciento de energización a finales de este mes y 95 por ciento a mediados de diciembre.

Llegan facturas y no prende ni una lámpara

Ante la queja de varios consumidores, quien reportaron que llegó a sus casas varias facturas de energía eléctrica sin tener servicio, el director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor informó que es un estimado porque la AEE no puede leer el uso de la luz.

Empero, los abonados tienen el derecho a reclamar el ajuste de acuerdo al servicio que hayan tenido en los meses de septiembre y octubre tras el paso del huracán María.