Congresista afirma que el ejército llegó tarde a Puerto Rico

El veterano senador Bill Nelson, que representa en el Congreso de los Estados Unidos a Florida, criticó hoy al gobierno federal por enviar al ejército una semana después del impacto del huracán María en Puerto Rico.

Nelson, quien visitó la isla para observar de primera mano la devastación que dejó el fenómeno natural, comentó que las fuerzas militares son el cuerpo más preparado para distribuir suministros a la población y "no estuvimos aquí".

No obstante, el congresista señaló que una vez llegó a Puerto Rico Jeffrey Buchanan, un general de tres estrellas escogido por Casa Blanca para dirigir los esfuerzos militares en la isla, "las cosas comenzaron a cambiar".

Hoy, de acuerdo al senador federal, se reuniría con Buchanan para dejarle saber sus impresiones sobre la isla y el desempeño de la milicia luego del huracán.

Nelson visitó con el equipo del gobernador Ricardo Rosselló el municipio de Utuado y realizó un recorrido aéreo. Luego de su estancia en la isla, el senador mencionó que la recuperación del país necesitará de una inyección multimillonaria. También criticó a sus colegas del Congreso que, según dijo, han minimizado lo ocurrido en el territorio.

"He escuchado a otros senadores que vinieron y volaron en helicópteros y dijeron que no han visto muchos daños. Ellos no saben lo que está pasando en el interior del país", mencionó Nelson.

El congresista, además, afirmó que abogará ante el Congreso por la isla, en unión al también senador por Florida, Marco Rubio, aunque este último sea del Partido Republicano.

De otra parte, sobre el impacto político que tendrá la ola de puertorriqueños que se han mudado a la Florida, Nelson sostuvo que "la pregunta es cuántos se registrarán para votar y cuántos de ellos desean regresar".

"Si quieren regresar, lo apoyaré. ¿Pero a dónde regresarán? ¿Cuándo la economía volverá a crecer? ¿El 95% de la electricidad estará listo en diciembre? ¿Qué pasará si el próximo año hay otro huracán?”, concluyó.