Guaynabo paga horas extras a sus empleados

El municipio de Guaynabo pagó hoy a sus empleados por las horas extras trabajadas durante el huracán Irma

El alcalde Ángel Pérez Otero realizó la entrega de los cheques a los empleados de obras públicas, manejo de emergencias, policía municipal y demás dependencias municipales que trabajaron largas jornadas durante la emergencia.

"En la mañana de agradecí personalmente a todos los empleados que han demostrado un compromiso inquebrantable con el servicio a todos los guaynabeños", dijo Pérez Otero en declaraciones escritas.

"Muchos de nuestros empleados perdieron sus casas o tuvieron pérdidas considerables, sin embargo han trabajado sin descanso para que nuestro pueblo pueda levantarse lo antes posible", sostuvo.

La nómina de horas extras pagadas asciende a unos cien mil dólares.

-Contratan compañías privadas para recogido de escombros-

De otra parte, Pérez Otero anunció que el Municipio contrató tres compañías privadas para el recogido de escombros y material vegetativo.

"Hemos sido muy catuelosos en la contratación de compañías privadas para poder cumplir con los requisitos federales para el rembolso de los gastos que se incurran para este propósito", aseguró.

Pérez Otero argumentó que "Guaynabo al igual que todo Puerto Rico ha sufrido la davastación de un huracán que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. No existe una comunidad, sector o urbanización que no haya sido afectada por el huracán María. La cantidad de escombros y material vegetativo es grande y nos ha tomado más tiempo de lo usual porque los camiones se llenan rápido y los viajes constantes para descargar en nuestro centro de acopio retrasan los trabajos en cada comunidad".

"Desde hoy y la próxima semana se verá el progreso de esta gestión gracias a el esfuerzo combinado de nuestras brigadas y las de las compañías contratadas que nos permitirá alcanzar a más comunidades en menos tiempo", aseguró el primer ejecutivo municipal.

Pérez Otero solicitó la cooperación de los ciudadanos en el proceso de recolección del material vegetativo. "Exhorto a los guaynabeños a no mezclar los escombros con material vegetativo. Ambos desperdicios deben estar separados para que nuestras brigadas avancen en su recolección".

"Para que el Municipio pueda hacer la reclamación a FEMA por los gastos incurridos, el material vegetativo debe estar separado para que pueda ser inspeccionado y contabilizado", concluyó diciendo Pérez Otero.