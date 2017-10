Iglesia Católica ayuda a damnificados en Puerto Rico

San Juan, 10 oct (EFEUSA).- La Iglesia Católica en Puerto Rico anunció hoy que ya ha ayudado con ropa y comida a al menos 50.000 damnificados del huracán María y que ha llegado a zonas vulnerables de la isla adonde las autoridades no han podido acudir por el estado del terreno.

"Ha sido un gran regalo de Dios realizar esta ayuda", afirmó hoy en rueda de prensa el director ejecutivo de Cáritas Puerto Rico, el sacerdote Enrique Camacho, quien apuntó que tras el paso de María, "Cáritas se activó rápidamente".

Indicó que parte del auxilio ha provenido de Cáritas España y República Dominicana, Catholic Charities USA, el equipo de los Astros de Houston de las Grandes Ligas, los supermercados locales Supermax y Econo, y la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

"Vamos a seguir colaborando con más ayuda de la diáspora proveyendo apoyo y acompañamiento a estas familias", enfatizó Camacho, quien cuenta entre sus voluntarios con Fred Sosa, exgerente de operaciones del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, y Frankie Chévere, pasado director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Camacho mencionó que la ayuda que realiza Cáritas Puerto Rico a través de las seis diócesis que se compone la Iglesia Católica de la isla ha logrado llegar a lugares remotos en los municipios de Barranquitas, Camuy, Yabucoa y Cupey Alto (San Juan).

"Ha sido una situación bien complicada", admitió Camacho, acompañado en la rueda de prensa del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, y Manuel Rodríguez, de la Miami Medical Team Foundation, que ha auxiliado a otros 29 países por eventos catastróficos.

"Nosotros procuramos a acompañar. Muchas personas lloran y se desahogan. La Iglesia tiene que estar ahí en los momentos más difíciles. Tenemos que 'ser un ejemplo de misericordia', como dice el papa Francisco", resaltó Camacho, quien dijo que esta semana espera la llegada de varios barcos con más ayuda.

Tras el paso del ciclón, Camacho dijo que Cáritas envió grupos de psicólogos y trabajadores sociales para brindarles apoyo espiritual, comida enlatada, comida preparada y ropa a miles de familias damnificadas.

Mencionó además que alrededor de 200 parroquias se activaron previo al paso de María para servir como centros de ayuda para los damnificados.

"Esto es un renacimiento de la reconstrucción, redescubrimiento de nuestro ser, con una misión e identidad y sobretodo, como un reencuentro con Jesús como discípulos de Jesús", dijo por su parte el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.

El líder espiritual mencionó que al menos tres parroquias de la zona metropolitana, como San Lucas en El Señorial y San Agustín en Puerta de Tierra, sufrieron extensos daños por el temporal.

Mientras tanto, Manuel Rodríguez, de la Miami Medical Team Foundation, explicó que está en la isla desde el pasado miércoles "asesorando en esta etapa para acompañar a nuestro pueblo con los retos del huracán Irma y María que han devastado a todo Puerto Rico".

"Nuestra experiencia es muy amplia y decidimos trabajar con Cáritas. Nuestra labor será en la parte médica, e ir a las partes que no se han podido llegar. Si es necesario, traer al menos dos helicópteros a la montaña o lugares adonde no se pueden llegar", explicó.

Dijo que uno de sus planes es levantar un centro médico en María Auxiliadora en Cantera (San Juan), pero este tiene que ser aprobado por el Departamento de Salud local.

"Organizar esto no es fácil, porque las autoridades están encima. Nosotros no contamos con más nadie que con Cáritas. Aquí el momento no es si se puede o se puede, sino que Cáritas tiene su propios medios, organizaciones y voluntarios".