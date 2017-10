Estos son los bancos que comienzan operaciones tras huracán María

Estas son las sucursales bancarias que anunciaron apertura hoy y en el fin de semana con horarios especiales tras el paso del poderoso huracán María.

Scotiabank anunció que el próximo fin de semana largo, sábado, 7 de octubre, domingo, 8 de octubre, y lunes, 9 de octubre estará operando en horario especial por motivo de la conmemoración del Día del Descubrimiento de América.

Las sucursales ubicadas en Plaza Las Américas, Caguas, Bayamón Betances y Los Colobos estarán abiertas de 10:00am a 3:00pm el sábado, domingo y lunes. El resto de las sucursales, unidades y oficinas centrales permanecerán cerradas. No obstante, el Centro de Contacto estará operando como de costumbre, 24 horas al día, a través del 787-766-4999.

Mientras, Banco Santander informó que las siguientes sucursales abren hoy en horario especial:

Avenida Ponce de León (Hato Rey) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bayamón Center (Bayamón Center Building)| 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Caguas Sur (Calle Gautier Benítez) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Calle Loíza (Santurce) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Galería San Patricio (Guaynabo) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Guaynabo (Las Cumbres) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Levittown (Toa Baja) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parque Escorial |8:00 a.m. a 3:00p.m.

Vega Baja (Carr. #2, Bo. Caribe) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

San Juan (Calle Recinto Sur) | 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bayamón Oeste (Carr. #2, Bayamón Oeste Shopping Center) | 8:00 a.m. a 12:00 m.

San Sebastián (Calle Ruiz Belvis) | 8:00 a.m. a 12:00 m.

Mayagüez Pueblo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Plaza del Caribe (Ponce) | 9:00 a.m. a 12:00 m.

Plaza del Sol (Bayamón) | 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Plaza Las Américas (Hato Rey) | 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las ATM de las sucursales antes mencionadas están disponibles excepto las de Levittown, San Sebastián, San Juan y Plaza Del Sol.

También, están disponibles las que están en las siguientes localidades:

Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en los terminales de JetBlue y B

Centro de Cómputos de Banco Santander, en la Avenida Arterial Hostos de Hato Rey

Centro Judicial, en la Urb. Bairoa de Caguas

Centro Judicial, en la Carr. #3, Avenida 65 de Infantería de Carolina

Centro Judicial de Hato Rey, en la Avenida Muñoz Rivera

Gasolinera Puma, en la calle Madrid 19-23, Urb. Torrimar de Guaynabo

Gasolinera Puma, en la avenida Apolo, Esq. Mercurio de San Juan

Gasolinera Shell, en el sector Saint Just del expreso de Trujillo Alto

GM Plaza, en el 1590 de la Avenida Ponce de León de Río Piedras

Ponce by Pass, en la Urb. Valle Real en Ponce

Supermercado Econo Facundo, en la Avenida F.D. Roosevelt de Hato Rey

Supermercado Econo Villa Carolina, en la Avenida Central Boulevard

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.