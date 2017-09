Luego del huracán, Vargas Vidot pide ayuda para las personas que viven en la calle

¿Qué sucede con las 23,000 personas sin hogar que hay en Puerto Rico durante un huracán? ¿Qué iniciativas adelantó el Estado a estos fines? En respuesta a estas interrogantes, el senador independiente José Vargas Vidot creó la Operación Compasión, iniciativa para proteger a esta población durante el huracán María.

Según dijo a Metro el salubrista, habilitaron refugios en Mayagüez, Cayey, Caguas, Cidra, San Juan y Bayamón para protegerles. En el de la capital solo podían recibir unas 25 personas, pero lo prepararon para albergar a 50 individuos por la alta necesidad.

Entre los diferentes centros protegieron a unos 200 individuos, según comentó el también profesor de la Universidad de Puerto Rico.

"Estamos trabajando con la prevención de muertes en la calle, porque las personas sin hogar son la parte más finita de la soga. En el mensaje del gobernador no se tocó absolutamente nada y hay 23,000 personas con ese problema. Esas personas no pierden el hogar, pierden la vida", comentó el senador.

Vargas Vidot dijo a este medio que nunca ha sido invitado a las reuniones de la Oficina de Manejo de Emergencias para conversar sobre la situación. Por tal razón, se presentó sin haber sido invitado al Centro de Convenciones para poder conversar con el gobernador Ricardo Rosselló al respecto.

"Vinimos aquí a reclamar que haya una política consistente con lo que se hace hacia el resto de la sociedad y no se ignore que hay unos elementos que agravan esta situación", acotó.

De otra parte, hizo un reclamo para que las dosis de metadona puedan también ser repartidas por las organizaciones comunitarias y no solo por el estado, ya que el 62% de las personas sin hogar tienen problemas de adicción

"El problema siempre es la centralización. Si solo se reparte metadona en los centros y no se consideran las organizaciones que tienen más experiencia que ASSMCA (Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción) en la repartición de ese medicamento, entonces siempre tendremos personas que van a robar y delinquir", añadió Vargas Vidot.

Dentro de los pedidos que realizó al gobernador está recoger la basura de los centros que su equipo habilitó y que sus vehículos sean identificados como prioridad para los suministros de gasolina.

"Yo vine porque me invité yo mismo, el gobernador me recibió amablemente y me dijo que buscarán la basura", concluyó.