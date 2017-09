Impresionantes imágenes del huracán María desde el espacio

El mundo se mantiene atento al poderoso huracán María y unas imágenes tomadas en el espacio evidencian lo fuerte que es el fenómeno que se acerca a Puerto Rico.

Y es que en un video captado por cámaras a bordo en la Estación Espacial Internacional muestra la escala del huracán María de manera única.

Station cameras captured dramatic views of Hurricane Maria as it churned through Caribbean Sept. 19 as a category 5 storm. pic.twitter.com/cM76v6A0mi

— Intl. Space Station (@Space_Station) September 19, 2017