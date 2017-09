Personas sordas pueden textear al 911 ante cualquier emergencia durante huracán María

Ante la amenaza que representa el paso del huracán María por la Isla, el director ejecutivo del Sistema de Emergencias 9-1-1, Héctor A. Torres Calderón, hizo un llamado urgente para que se haga buen uso de la línea de emergencias, antes, durante y después de recibir el impacto de este fenómeno atmosférico.

De igual forma, recordó que está disponible el sistema “Text-To-911”, que permite comunicarse con el 9-1-1 a través de mensajes de texto, para reportar alguna emergencia.

“La opción de comunicarse al Sistema de Emergencias 9-1-1 a través de mensajes de texto, permitirá que nuestros hermanos de la comunidad sorda puedan reportar sin problemas cualquier situación de emergencia, y recibir la ayuda necesaria, en caso de que esté en peligro su vida o propiedad. Sin embargo, esta opción no solo beneficia a la comunidad sorda. En casos donde la víctima se vea imposibilitada de hablar, ya sea porque se está escondiendo de algún agresor, porque alguna situación particular no le permita utilizar su voz para comunicarse, o porque está en algún lugar con demasiado ruido que no permita una comunicación efectiva de forma verbal, solo tiene que enviar un mensaje de texto al 9-1-1, tal y como lo haría hacia cualquier otro número telefónico,” explicó Torres Calderón.

Por otra parte, el funcionario aseguró que “a pesar del sin número de orientaciones que esta agencia ha llevado por años en escuelas, entidades públicas y privadas, así como a través de las redes sociales y los medios de noticias, al día de hoy, el 80% de las llamadas que se reciben en el 9-1-1 no son emergencias. Por tanto, insistimos en el llamado para que hagan el mejor uso de la línea de emergencias 9-1-1, llamando solo cuando la vida o la propiedad está en peligro.”

Torres Calderón recordó, además, que los teléfonos celulares, aún cuando estén desactivados, tienen la capacidad de llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1. “Pocas personas conocen este dato. Entonces, cuando cambian su unidad, en muchas ocasiones, le dan el teléfono desactivado a sus hijos para que jueguen. Como consecuencia de esto, se reciben miles de llamadas de niños jugando, las cuales ocupan las líneas que otra persona que sí tenga una verdadera emergencia, podría necesitar,” finalizó diciendo el director ejecutivo.