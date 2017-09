Anuncian cambios en programas WIC y Medicaid

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, informó sobre la extensión, ajustes y cambios en los programas WIC y Medicaid, ante el inminente paso del huracán María y en respuesta al pedido del Gobernador de Puerto Rico de flexibilizar los servicios a la ciudadanía

En el caso del programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC por sus siglas en inglés), el Secretario informó que realizó un cambio en su paquete de beneficio de alimentos, con el objetivo de que todos sus participantes puedan contar con alimentos nutritivos independientemente de las condiciones del tiempo y de los servicios básicos de agua y luz.

“Desde el reciente paso del huracán Irma por la Isla, nos estuvimos preparando a cualquier otro evento atmosférico que nos pudiera impactar, como el próximo huracán María, que con toda seguridad nos afectará. Es así como preventivamente, realizamos unos cambios en los paquetes de alimentos para nuestros participantes. El objetivo principal es que la población a la que le servimos pueda contar con suficientes alimentos tanto durante la emergencia como luego del paso del huracán”, señaló Rodríguez Mercado.

A tales efectos se estarán sustituyendo alimentos como leche fresca, granos y huevos por productos no perecederos como leche UHT y mantequilla de maní. En cuanto a la leche para infantes, WIC recomienda como primera alternativa la lactancia materna. No obstante, en casos en que el amamantamiento no sea viable, WIC estará proveyendo fórmula para infantes.

“Si el participante cuenta con abastos de agua se le proveerá fórmula en polvo, de lo contrario se le brindará fórmula lista para usar. Todo dependerá de la necesidad de cada participante”, explicó el titular de Salud, quien además aclaró, que la clínica ubicada en el Centro Comercial Plaza Las Américas permanecerá abierta hoy en el horario regular del mall.

Por otro lado, en cuanto al Programa Medicaid del Departamento de Salud, anunció que se extenderá el periodo de elegibilidad a todos los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno por un mes adicional. Esto pensando en la dificultad que podría representar la falta de energía eléctrica, agua y posibles impedimentos de transportación para acudir a la cita de re-certificación.

Esta extensión les aplica únicamente a aquellos beneficiarios que su periodo de elegibilidad vence al 30 de septiembre y a aquellos cuyo periodo vence el 31 de octubre.

“Se les exhorta que, una vez pasado el evento atmosférico, aquellos que tengan citas programadas y pueden asistir a las mismas, que así lo hagan. Esto permitirá un mejor uso de los recursos disponibles para atender a toda la población beneficiaria del Plan de Salud del Gobierno” acotó el secretario.