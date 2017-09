AAFAF presenta moción procesal en caso Título III de la AEE

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela Franco, anunció el viernes, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentó una moción procesal en el caso de Título tres de la AEE el 12 de septiembre de 2017.

“No se ha tomado ninguna decisión en cuanto a rechazar contratos específicos de compra de energía. Estamos en el proceso de desarrollar el plan de reestructuración de la AEE y tenemos la intención de trabajar con todas las partes contractuales dentro de ese contexto”, indicó Portela Franco en declaraciones escritas.

El escrito titulado moción de la AEE para que se emita una orden que autorice y apruebe procedimientos para rechazar acuerdos de compra, contratos de operación energética, contratos de suministro de combustible y otros contratos de materia prima, y la concesión de remedios relacionados (PREPA’s Motion for Entry of Order (A) Authorizing and Approving Procedures to Reject Power Purchase and Operating Agreements and Fuel Supply and Other Commodity Contracts, and (B) Granting Related Relief, por su título en inglés).

Esta moción persigue establecer un proceso mediante el cual se pueda evaluar de manera ordenada la relación contractual entre la AEE y los suplidores de suministros de combustible y otras materias primas que la AEE utiliza. No persigue rechazar ningún acuerdo de compra de energía u otro tipo de contrato.

Este tipo de moción procesal es común en casos grandes de reestructuración de deuda y no conlleva ningún rechazo concreto, ni de otro modo afectan los derechos fundamentales de una parte con interés. Según se anunció previamente, actualmente la AEE está en el proceso de desarrollar su plan de transformación y todos los contratos se avaluarán como parte de este proceso.

Como parte de su reestructuración, la AEE tiene como meta transformar sus operaciones para convertirse en una empresa de servicios públicos moderna que pueda apoyar de manera afirmativa, entre otros, toda iniciativa que incorpore el uso de energía renovable, que ha aumentado en nuestro país, así como proveer a los ciudadanos de Puerto Rico un servicio eléctrico seguro y confiable a tarifas sustentables.

La AEE es una corporación pública y una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico. Es una de las utilidades de servicio público más grande en los Estados Unidos, ya que suple virtualmente toda la energía eléctrica que se consume en Puerto Rico.

Para más información sobre la AEE, visite:https://www2.aeepr.com/Investors/ y para información acerca del caso bajo el Título III, visite http://dm.epiq11.com/PREPA. Esta Moción aparece en la entrada (docket) número 293 del caso número 17 BK 04780-LTS y puede accederse enhttp://dm.epiq11.com/#/case/PREPA/dockets