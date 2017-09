P.R. lleva ayuda a Haití

Unos 124 niños, de las comunidades de bajos recursos económicos en Haití, recibieron un par de zapatos escolares a través de la organización sin fines de lucro We All Care, Inc., gracias al apoyo del pueblo puertorriqueño.

Sin embargo, fueron más los beneficiados del recogido que se realizó durante el mes de agosto.

“La solidaridad de nuestro pueblo fue sorprendente, se lograron enviar ocho cajas no solo con los zapatos escolares, sino también con ropa, efectos escolares, zapatos surtidos y otros productos que fueron donados por personas de diferentes lugares en Puerto Rico”, compartió Lizbeth Rosa Rosa, directora de la organización.

Gerald Pierre, voluntario de We All Care en Haití agradeció la ayuda del pueblo puertorriqueño.

También compartió algunas de las experiencias que más le impactaron. “Le preguntamos a uno de los niños si iba a la escuela y dijo que todavía (no) por (porque le faltaba) tan solo 300 gourdes (moneda haitiana) para la inscripción y fue increíble ver su rostro cuando le dimos los zapatos”, dijo Pierre.

Al día siguiente Pierre acompañó al niño a la escuela para hacer el pago de inscripción que equivale a cinco dólares americanos.

“Ver la esperanza en la cara de un niño es una bendición. Escuché padres con seis a 8 niños decir que fue una bendición recibir los zapatos. Lo que vi en los rostros de algunos padres es como quitar un peso de encima”, expresó Pierre. La distribución de los zapatos y las donaciones se hicieron en el pueblo de Ouanaminthe, en las zonas de Sanse, Site Plantó, Manquette y Lamatri.

“Estamos sumamente agradecidos por la aportación de cada persona que ha contribuido para que más niños en Haití tengan su calzado escolar”, dijo Rosa. Durante el verano la organización realizó un viaje en el que realizó la construcción de un pozo de agua para la comunidad de Ouanaminthe, distribuyó alimentos, ropa, zapatos y artículos de primera necesidad y también ofreció talleres para los estudiantes y maestros sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje, estrategias de disciplina asertiva, preparación de huertos caseros, entre otros.

Actualmente We All Care se encuentra trabajando con los niños proveniente de las Islas Vírgenes que están refugiados en Puerto Rico y enviando donaciones a Culebra y Vieques para los afectados del huracán Irma.

La misión de We All Care es luchar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de Puerto Rico.

La población que se atiende carece de recursos básicos y necesarios para su desarrollo espiritual, físico, mental y social.

Para los que deseen más información y apoyar los esfuerzos de la organización pueden hacerlo a través de la página www.weallcare.us