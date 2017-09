Senado reivindica a joven víctima de acoso racista

De ser víctima de acoso cibernético (bullying) por su color de piel, pasó a modelar para las redes sociales y hoy fue reconocida por el Senado.

Esa es parte de la trayectoria de la joven de 15 años Tichannette Liz Castillo Correa, quien desde temprana edad enfrenta con valentía el abuso, una situación que aqueja a millones de jóvenes en todo el mundo.

La presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, Nayda Venegas Brown, se identificó con Tichannette porque “al ser negra también me identifico de cómo pude sobrellevar (el racismo) y en este momento estoy aquí como senadora. Me enorgullece tanto Tichannette porque es ejemplo para otros jóvenes que están pasando por la misma situación. Ella es como me enseñaron a mí ‘tú eres negra y ¿cuál es el problema’. Nosotros no estamos pendientes a eso, pero se sufre. Sé lo que eso”, reveló la política.

Por su parte, la joven modelo comentó con seguridad cómo aprendió a confrontar el racismo.

“Aprendí a quererme a mí misma como yo soy. Mi mamá me ha enseñado que yo soy hermosa y que no me deje tumbar de nadie. Soy así (porque) soy feliz, me quiero y me amo. Tienes que sonreír y seguir para adelante, ponerte bella y bello y sonreírle al mundo porque vas a ser una persona maravillosa”, dijo previo a deleitar a los presentes con un baile de bomba.

La historia de Castillo Correa trascendió en los medios de comunicación luego de que se publicara fotografías en las redes sociales que desembocaron en comentarios racistas. Esta situación provocó que Estefanía Delgado, una fotógrafa aficionada, le contactara para realizarle una sesión fotográfica cuyo resultado final fue publicado en redes sociales el 27 de julio pasado logrando así 29 mil “likes”, 11 mil comentarios y fue compartido en 26 mil ocasiones.