Ciudadana interrumpe entrevista para increpar a Figueroa Jaramillo

Una ciudadana interrumpió esta tarde una entrevista con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, para cuestionarle por la falta de Energía Eléctrica en varios pueblos y sectores de la isla, tras el paso del huracán Irma la semana pasada.

En plena entrevista, realizada por Los 6 de la tarde, la mujer le reclamó a Figueroa Jaramillo la "poca disposición" para ayudar en la restauración del servicio. "¿Por qué usted dio instrucciones de que no ayudaran las compañías privadas?, y lo veo bien planchadito. Cuando más manos se necesitan, entonces usted lo obstaculiza, alegó la fémina.

A esto el líder sindical le aclaró "lo que hemos dicho es que no podemos trabajar en conjunto porque ellos no tienen los adiestramientos y certificaciones para trabajar, y pone en peligro nuestra vida. Y que nosotros vamos a seguir trabajando y que ellos hagan el trabajo que entiendan hacer, pero trabajar que nosotros pongamos la vida nuestra con personal que no está cualificado, no lo podemos permitir".

Sin embargo, la mujer insistió en que "como líder de la Unión, que tiene un gran número de miembros, que tiene esa capacidad de convocatoria, por qué usted no dividió y dijo: 'vamos a hablar con el presidente de la AEE, mi grupo va a coger esta área y esos contratistas cogen la otra, porque son 300 mil personas que están sin luz".

por su parte, Figueroa Jaramillo aseguró que con anticipación se comunicó con el director ejecutivo de la AEE para ponerse a la disposición de ayudar y colaborar en la emergencia.