Glory Fernández decidida a dominar el 2017

La corredora de autos Glorimar Fernández disfruta de un 2017 lleno de triunfos y planes por realizar, tras su participación en el Pirelli World Challenge, su blog, además de carreras en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Empezamos superbién. Empezamos a hacer la serie de World Challenge, que era mi meta desde hace siete años, y, gracias a Dios, logramos meter el pie allí, siendo la primera boricua, latina, en la historia que participa en una serie tan prestigiosa como Pirelli World Challenge”, contó a Metro.

La corredora de autos expuso que quedó satisfecha de su desempeño en la prestigiosa competencia que se llevó a cabo en abril en Virginia, ya que quedó entre las primeras 10. “Dentro de una gran gama de autos, alrededor de 20 que había, llegar al top 10 es excelente”, precisó.

Además de sus compromisos internacionales, ya sea por carreras o por las pruebas de manejo que realiza para su blog, Glory Racing, sigue viendo acción en la isla. “Estamos trabajando para poder hacer más carreras. Obviamente, todo esto depende de auspicios. Seguimos trabajando fuertemente para ellos. Continúo en Puerto Rico comoquiera. Así que la gente se puede dar cita en la pista de Salinas”, compartió la carolinense.

Da la bienvenida a más mujeres en la industria

Tras hacer historia en el automovilismo local e internacional, Fernández espera que más mujeres se destaquen en la industria.

La corredora profesional opinó que rompió el hielo al insertarse en un ambiente dominado por hombres, a la vez que aconsejó a las mujeres a trabajar duro y a prepararse para tener el mejor desempeño.

“Estoy abriéndole camino a cualquier otra latina que desee entrar en este campo y digo que bienvenida sea, porque para mí es un orgullo. Igual que, cuando ganó Mónica Puig, una mujer y no un varón fue quien marcó la historia, pues es lo que estoy haciendo, pero dentro del deporte del automovilismo”, compartió desde Utah, Estados Unidos.

Fernández destacó que su preparación es tanto física como mental, y alertó a las mujeres interesadas en el automovilismo a que entrenen fuerte. “Yo entreno dos horas en un gimnasio, pero es bien importante porque estamos dentro de ese auto. Por ejemplo, en la carrera de Pirelli World Challenge, son carreras de 50 minutos y es bien fuerte. También hago carreras de alta duración que puedo estar hasta un máximo de tres horas en el auto”, destacó.

“Este es un deporte bien sacrificado, a la vez que tienes que enfocarte en lo que realmente quieres. Me he topado con chicas que me dicen que le encanta el drag, que es una rama del automovilismo, otras que me dicen que les gusta el off-road y otras el circuito. El consejo que siempre les doy es que se enfoquen en lo que quieran, que se olviden de los comentarios negativos”, contó.

De la pista a las redes sociales

Glory Racing no solo es conocida por su buen desempeño en las pistas de carreras, ya que también lo es por su presencia en las redes sociales.

“Estoy bien agradecida con el apoyo de la gente. Yo soy la que contesta siempre los mensajes”, expresó Fernández, quien agregó que las redes han sido una herramienta para estar más cerca de sus seguidores y crear relaciones de larga duración con sus auspiciadores, entre los que destacan Ciclón y Puma.

Finalmente, la corredora expuso que cuenta con un equipo de trabajo enfocado en todas las áreas, desde su entrenamiento, las carreras y el mercadeo.

“Tengo mi compañero Joche Santiago, que maneja conmigo en Puerto Rico porque cambiaron el formato. Ahora son de larga duración y requieren un cambio de piloto. Así que se añadió a mi equipo. Tiene más experiencia que yo. Estamos creando un superequipo”, concluyó.