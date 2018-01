Sin dinero para pagar la deuda el nuevo plan fiscal

El Gobierno de Puerto Rico elaboró un plan fiscal que incluye $35,300 millones del Federal Disaster Refief Assistance, $21,900 millones provenientes de las aseguradoras privadas, mientras no incluyen servicio de la deuda en los próximos cinco años.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo un aparte con la prensa previo a la entrega de los documentos, en el que ofreció un adelanto del contenido del plan fiscal. En la reunión estuvo junto con el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela y el representante del gobierno ante la Junta, Christian Sobrino.

El mandatario detalló que el nuevo plan fiscal tiene como nuevos componentes la resiliencia y antifragilidad. “Otra palanca importante en todo esto lo es los fondos federales”, dijo Rosselló, quien especificó que en el documento se incluyeron los $35,600 millones del Federal Disable Relief Assistance a lo largo de los próximos cinco años. Precisó que no se incluyeron los fondos que la Isla pueda adquirir en el paquete de ayuda suplementaria, que sigue bajo consideración del Senado federal.

Sobre el pago de la deuda, Sobrino indicó que “lo que estamos indicando es que hasta el quinto año no hay uno y el que hay es bien reducido. El pago de la deuda es a través del proceso del plan de ajuste”.

El representante del Gobierno ante la Junta indicó que “no podemos estar hablando de esos temas por los acuerdos a los que hemos entrado bajo el proceso de negociación judicial que se está llevando a cabo”.

Mantiene recorte a subsidios a municipios y la UPR

El nuevo documento mantiene los recortes de subsidios a municipios y a la Universidad de Puerto Rico.

Se contempla reformar el gobierno, unificar los procesos de compras, reducir los subsidios, una nueva reforma de salud, y una nueva reforma fiscal.

El gobernador indicó que la reducción de subsidios a los municipios será gradual en el término de los cinco años.

“Se continúa con una reducción de las apropiaciones a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios. Hay en algunos de esos casos, el término es más alargado de tal forma aunque se llega a esa reducción o eliminación en algunos casos se utiliza el espacio de los cinco años para hacer esa reducción, diferente al plan fiscal uno que era en un término de dos años”, comentó.

En este renglón de los subsidios no se contempla impacto para el año fiscal 2018, mientras que el impacto para 2019 es de $161 millones, para 2010 $302 millones, para 2021 $428 millones, mientras que el impacto en el año fiscal 2022 se estima en $506 millones.

No incluyen el recorte de jornada laboral y eliminación del bono de Navidad

Rosselló aseguró que en el nuevo plan del Gobierno Central, cambiado por la realidad del huracán María, no contempla recomendaciones de la JCF, como el recorte de jornada laboral y de bono de Navidad de empleados públicos.

“El punto nuestro siempre fue que el recorte en la jornada laboral no era necesario”, comentó el primer ejecutivo. “Comparar esto con el pasado plan fiscal es bien difícil, hay un impacto severo en la economía, pero también hay una serie de flujo de capital que puede estar llegando a Puerto Rico, y hay oportunidades de reformas estructurales que no se habían contemplado en el pasado”, sentenció.

El primer ejecutivo también reiteró que no contemplará el recorte en las pensiones de los retirados. “Nuestra posición ha sido que no va a haber recorte a las pensiones por eso es que no está incluido en este proceso, hemos tenido una diferencia como en el pasado en términos de ello y hemos estado dispuestos como siempre hemos dicho en orden del plan fiscal de tener como prioridad a que los que son más vulnerables”, aseguró Rosselló.

Impacto de la reforma contributiva federal

Además de la nueva realidad puertorriqueña tras el huracán, está el impacto de la reforma contributiva federal, aprobada en diciembre en Estados Unidos, y que según el plan fiscal tendrá un impacto de $1,500 millones en la Isla en los próximos cinco años.

“Vamos a reducir y a eliminar el business to business en Puerto Rico”, manifestó Rosselló, sobre la medida que espera primero reducir el B2B para luego eliminarlo, también contemplan reducir el pago del IVU de los alimentos preparados de 11.5% a 7 %”.

Aseguran no recortarán beneficiarios de Mi Salud

Los beneficiarios del seguro de salud del Gobierno Mi Salud no serán recortados, precisó el gobernador.

Mientras, Portela expuso que se podría registrar una baja de personas debido a la migración masiva, que se intensificó con María. Se indicó que para el año fiscal 2022 se espera una baja poblacional de un 19 %. Se espera que los recortes en el Departamento de Salud asciendan a $86 millones para el año fiscal 2022.

Finalmente, Roselló indicó que estará en conversaciones continuas con la Junta. Se espera que en el día de hoy se hagan públicos los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El próximo 23 de febrero, se contempla que el ente creado por la Ley PROMESA se exprese sobre si certifica los tres planes fiscales.

Mientras, el 9 de marzo es la fecha límite para la entrega de los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).