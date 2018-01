AAA mantiene alza en la tarifa en su plan fiscal revisado

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), mantuvo en su plan fiscal revisado el alza en la tarifa para los clientes residenciales, comerciales, industriales y de Gobierno.

Además, el documento incluye el cargo por desconexión, que según el plan anterior era de $15. Se espera que esos aumentos entren en vigor para el inicio del año fiscal 2018, es decir, el 1ro de julio de este año.

Asimismo, destaca una baja en recaudos para los siguientes años fiscales a causa del paso del huracán María y de la baja poblacional. La AAA proyecta una reducción en la facturación de un 10% o $597 millones en los próximos cinco años. Mientras, se estima una reducción en recaudos de $883 millones o un 17% en el mencionado periodo de tiempo.

El nuevo documento de 81 páginas no incluye el detalle del aumento en la tarifa. Sin embargo, el primer plan fiscal contenía un aumento en la tarifa residencial de 2.5% anual hasta 2026, mientras que los clientes comerciales tendrían un aumento en la tarifa de 2.8%, los clientes industriales de 3.5% y los abonados de Gobierno pagarían 4.5% más en ese periodo.

El plan fiscal detalla el impacto neto del alza en la tarifa para el año fiscal 2018 será de $2.6 millones, para 2019 de $37.7 millones, para 2020 de $67.1 millones, para 2021 de $97.8 y el impacto para el año fiscal 2022 fue estimado en $131.7.

Medidas de ingresos

Además del aumento en la tarifa y el crédito de desconexión, el plan fiscal contempla Alianzas Público-Privadas (APP’s), la facturación electrónica y la revisión de su política de ajuste como medidas para traer más ingresos.

Por otro lado, entre las medidas para reducir gastos propusieron la reducción de pérdidas físicas y la producción hidroeléctrica, ya que, según detallan en el documento un 20% del presupuesto de la AAA se va en el pago de energía eléctrica.

Sobre esos gastos operacionales, la AAA espera una reducción de $256 millones (7%) por el cambio al sistema de pensiones Pay as you go, y la “reducción en el consumo y costo de energía”.

“La necesidad financiera inicial para el período proyectado, incluidas todas las obligaciones pendientes de PRASA, asciende a $2 mil millones, un aumento de $450 millones o 29% en comparación con el Plan Fiscal anterior”, detalla el plan.

Apuestan a la reestructuración de la deuda

“PRASA tiene la intención de comprometerse con sus acreedores para cerrar el déficit restante a través de una reestructuración consensuada, si es posible”, indica el borrador del plan fiscal publicado en la página de la AAFAF.

Sobre este tema de servicio de la deuda y nuevo financiamiento, la AAA recomendó acuerdos de indulgencia y fondos federales.