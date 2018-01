Piden a la AEE dar prioridad a las vaquerías del Norte

El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Joel Franqui Atiles, solicitó esta mañana al director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo Gonzalez Torres, que le brinde prioridad al restablecimiento del servicio eléctrico a las vaquerías de la zona norte con el objetivo de lograr aumentar la producción de leche local.

“Hago un llamado de urgencia al señor González para que brinde prioridad a restablecer la luz en sectores donde ubican las vaquerías de la región norte, particularmente en el pueblo de Hatillo. Existe una gran urgencia de energizar estas áreas para que así se pueda aumentar la producción de leche local, ayudar a los ganaderos evitando posibles cierres y pérdida de empleos, al igual que asistir a mover la economía de toda esta región, la cual ha estado estancada tras el azote de maría en el mes de septiembre”, mencionó el legislador del Partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas.

Entre los sectores que ubican las vaquerías que el legislador estadista pidió que se priorizaran en las labores de recuperación del sistema eléctrico se encuentran Corcovada, Verdum, Naranjito, Los Rosa, Carrizales.

“Esto es un asunto urgente. Estas vaquerías emplean a cientos de puertorriqueños y producen la leche que se consume en todos los supermercados y establecimientos de la isla. Estas fincas no han recibido la electricidad desde que María impactó el 20 de septiembre. Esto ha afectado la cadena completa. So no se hace algo rápido, se colocan en juego cientos de empleos directos y mies más indirectos. Por eso pedimos la intervención de la AEE. Sabemos que los empleados dependen de esto, y por eso estamos para trabajarlo de manera expedita”, señaló Franqui Atiles.