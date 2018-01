Listo Dave and Buster’s para su estreno en Puerto Rico

El primer local de Dave & Buster’s en Puerto Rico abrirá sus puertas en Bayamón, el lunes 15 de enero, en el centro comercial Plaza del Sol.

El restaurante y meca del entretenimiento ostenta más de 40 mil pies cuadrados de arcada de juegos, lo último para ver deportes y ofertas únicas de comida y bebidas bajo un mismo techo. Este será el primer local de Dave & Buster’s en Puerto Rico y el Caribe, y su localidad número 106 en jurisdicción de Estados Unidos.

“Dave & Buster’s ofrece entretenimiento épico en un ambiente dinámico”, dijo en una comunicación escrita Ángel Galarza, gerente general Dave & Buster’s en Bayamón. “Desde nuestro innovador menú y cocteles hasta lo último y máximo en juegos de arcadas que no va a encontrar en ningún otro sitio, y enormes televisores de alta definición en nuestro bar deportivo D&B, anticipamos que seremos el lugar para ir a comer, tomar, jugar y ver deportes en Puerto Rico”, agregó.

En Puerto Rico no existe otra atracción como Dave & Buster’s, donde los invitados podrán experimentar cientos de juegos de arcada, un menú confeccionado por chef, cocteles innovadores y el moderno D&B Sports Bar con decenas de monitores HDTV. Aquí se pueden jugar 140 de los últimos juegos de arcada y desde el lunes 15 de enero hasta el 4 de febrero tendrán, con la compra el mismo día de $10 o más de la Power Card, cuatro juegos gratis: Lane Master, Cruis'n Blast, Air FX y Let’s Bounce. Esas ristras de boletos tan difíciles de acumular se pueden redimir con WIN! para optar por una variedad de premios, incluyendo productos Apple, juegos Xbox, recordatorios deportivos y mucho más!

De igual forma, se indicó que el nuevo local creará más de 250 nuevos empleos en Puerto Rico.

Dave & Buster’s está localizado en Plaza del Sol (725 Ave Main Oeste, Bayamón, 00961). El horario de operación será domingo – jueves, de 11 a.m. a 12 a.m., y viernes – sábado de 11 a.m. a 2 a.m. Dave & Buster’s, con sede en Dallas, Texas, opera 105 complejos de restaurante/entretenimiento de alto volumen en Estados Unidos.