Junta rechaza medida que otorgaría 100 millones a municipios

La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó la no certificación del Proyecto del Senado 774, que propone crear un fondo de apoyo municipal de $100 millones, informó en una comunicación escrita el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela Franco.

Dicha medida fue radicada por el gobernador el 8 de diciembre disponiendo que la distribución de los fondos se haría por la AAFAF tomando en consideración criterios objetivos como el nivel de gasto para responder a la emergencia y la merma de ingresos. La AAFAF indicó que la medida sufrió cambios en la Asamblea Legislativa y se aprobó eliminando las disposiciones que imponían criterios de evaluación para la asignación por parte de AAFAF. Según aprobada la medida, el fondo de $100 millones sería distribuido por la Asamblea Legislativa mediante resolución conjunta.

La JCF determinó que la medida no era certificable porque no identificaba los fondos presupuestarios. Según aprobada no estaba atada a criterios de ingresos y liquidez de los municipios, y no es una medida de último recurso luego de buscar fondos federales.

En su misiva, el ente creado por la Ley PROMESA recomienda varios cambios para su certificación como adelantar los fondos del subsidio aprobados en el presupuesto corriente, identificar criterios objetivos para el desembolso a los municipios como pérdida de ingresos, buscar opciones para acceder primero a los fondos del programa federal de Community Disaster Loans, que el programa sea uno de préstamos en lugar de subvención, identificar la cuenta del fondo general de la cual se financiará el programa y establecer criterios de transparencia en la otorgación de los fondos como solicitar una certificación de AAFAF u otra agencia fiscal para asegurar las necesidades de los municipios.

“Sobre este proyecto, el gobernador nos ha instruido para trabajar los cambios necesarios para atender esos señalamientos de la JSF para darle esa ayuda a los municipios a la brevedad posible”, manifestó Portela Franco.

Tampoco da paso a programa para escuelas libres de drogas

La AAFAF destacó que la Junta rechazó también el Senado 43 aprobado que creaba un programa de para las escuelas libre de drogas y armas. La agencia indicó que el 15 de noviembre de 2017, la gobernadora interna, Wanda Vázquez, a petición del gobernador Ricardo Rosselló, había impartido un veto al proyecto, ya que esta tenía un impacto fiscal. El 27 de noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la medida dejando sin efecto el veto del ejecutivo y convirtiéndola en la Ley 119 de 2017.

“Al amparo de la Ley federal conocida como PROMESA, por sus siglas en inglés, la JSF notificó durante el día de hoy que la Ley 119 de 2017 no podía ser certificada por tener inconsistencias con el Plan Fiscal aprobado”, explicó Portela Franco.

Ante esto, el director de AAFAF señaló que la intención del gobernador es trabajar junto al liderato legislativo una medida para lograr los fines originales maximizando los fondos federales bajo los programas actuales del Departamento de Educación.