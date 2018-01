Gobierno activa programa para ayudar a empleados cesanteados de Sam's Club

Tras el cierre de tres tiendas Sam’s Club en Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), activó el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) para asistir a los empleados cesanteados.

“Desde que supimos la noticia, nuestro equipo estableció comunicación directa con la alta gerencia de Sam’s Club en Puerto Rico y le hemos adelantado en qué consiste nuestra asistencia a los desplazados”, precisó en una comunicación escrita el secretario del DDEC, Manuel Laboy.

Por su parte, la directora del Programa de Asistencia Laboral, Natasha Vazqueztell, explicó que a través de la Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos se coordinó orientación multiagencial sobre las ayudas gubernamentales disponibles: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Seguro por Desempleo, Servicio de Empleo).

After a thorough review of our existing portfolio, we’ve decided to close a series of clubs and better align our locations with our strategy. Closing clubs is never easy and we’re committed to working with impacted members and associates through this transition.

