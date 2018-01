Ganaderos locales truenan contra la importación de leche

El presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, el agrónomo Juan Carlos Rivera Serrano y el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, el agrónomo Héctor Iván Cordero, pidieron al gobierno que cese de otorgar licencias de importación de leche indiscriminadamente.

“Estamos denunciando la importación desmedida de leche y leche UHT a Puerto Rico. La Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) ha otorgado 46 licencias de importación de leche a 11 empresas, 23 de éstas para traer leche UHT como la que produce INDULAC. Esto le hace daño a la industria local”, dijo Rivera Serrano en una comunicación escrita.

Por su parte, Cordero condenó las acciones del Departamento de Agricultura al alegadamente autorizar y estimular nuevas importaciones de leche a Puerto Rico cuando el país tiene la capacidad de producir localmente.

“Rechazamos que luego del paso del Huracán María, se hayan otorgado dos nuevas licencias de importación a la empresa Colomer & Suárez para su producto NATREL y a Vaquería Tres Monjitas. Le pedimos al Departamento que no de una licencia más para importar leche y que revisen esas 46 licencias que han otorgado a través del tiempo para que cancelen las que pueda cancelar. No se puede hablar de levantar la agricultura local si de verdad no se apoya al productor local”, dijo Cordero.

También se indicó que el mayor número de licencias de importación de leche lo tiene Suiza Dairy con 14 licencias, 10 de las cuales son para traer leche desde Perú y luego Vaquería Tres Monjitas con cinco licencias de importación. El resto de las licencias son para importar leche en empaque Extended Shelf Life (ESL) con seis licencias; nueve para leche evaporada; seis para leche condensada y dos para leche en polvo.

Truenan contra expedición de licencias

El reclamo de los agricultores surge ante la segunda de las licencias otorgada este mes a Vaquería Tres Monjitas. “Luego de muchos esfuerzos y negociación, llegamos a un acuerdo con Vaquería Tres Monjitas para que INDULAC le envasara leche UHT bajo la marca de Tres Monjitas. Nunca nos dijeron que estaban haciendo gestiones para importar leche UHT a Puerto Rico. Nos enteramos al ver el producto en las góndolas esta semana pasada. Le pedimos a Tres Monjitas que desistan de importar leche de afuera y produzcan solo bajo el contrato con INDULAC en el que se usa leche fresca del país para su leche UHT. Los ganaderos combatiremos cualquier acción de importación de leche por mejor intencionada que parezca la iniciativa”, indicó Rivera Serrano.

INDULAC colaborado con muchas empresas locales para envasarle sus marcas privadas con leche fresca de Puerto Rico.

Desde el paso del huracán, INDULAC, propiedad de la Cooperativa de los Productores de Leche de Puerto Rico, (COOPPLE), comenzó a trabajar en tres turnos diarios para envasar Leche UHT. Desde septiembre a esta fecha, INDULAC ha envasado 250% más de lo que usualmente produce. Fue el único producto agrícola que pudo suplir toda la demanda de la ciudadanía luego del paso del huracán por el nivel de organización que tiene el sector con COOPPLE.

“Queremos lanzarle un reto a todos los comerciantes que importan cientos de millones de dólares de productos de leche y derivados lácteos a Puerto Rico. Si queremos que Puerto Rico se levante de verdad, vamos a dialogar sobre cómo envasar en Puerto Rico con leche de aquí, que fábricas locales pueden hacer sus mezclas y productos con manos puertorriqueñas. Les exhortamos a invertir en maquinarias para líneas de producción para impulsar la producción agrícola y la creación de empleos aquí”, pidió el presidente de los agricultores.

INDULAC es administrada por COOPPLE e integrada por ganaderos del país. De las tres plantas elaboradoras de leche del país, es la única que utiliza solo leche de ganaderos locales en su producción y el único manufacturador de leche aséptica en la Isla.