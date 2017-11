Cámara federal aprueba reforma contributiva sin Puerto Rico

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy la reforma contributiva sin la inclusión de Puerto Rico.

Durante semanas diversos grupos locales han cabildeado en Washington para que la medida incluya la isla, ya que según la Asociación de Industriales podría impactar 70,000 empleos bien remunerados.

La reforma contributiva de la Cámara estadounidense propone la imposición de un 20% de arancel en todos los productos vendidos a Estados Unidos.

El Senado aún no ha votado sobre su versión del proyecto. El pasado 9 de noviembre el Comité de Finanzas del Senado federal presentó su propuesta para la reforma contributiva federal. En esta propuesta, aunque no utilizan el mismo arbitrio de 20% para reducir las ventajas de precio de manufacturar fuera de EE.UU., proponen insertar disposiciones para proteger las actividades dentro de EE.UU. que afectarían directamente las operaciones llevadas a cabo dentro de Puerto Rico.

El pasado lunes la comisionada residente en Washington, Jenniffer González detalló en una comunicación escrita que continuaba las gestiones para la inclusión de la Isla en la reforma contributiva.

“La medida tal y como fue recomendada por la Comisión de la Cámara, es el inicio de un proceso de cambios que comienzan con su aprobación en la Cámara, una versión totalmente distinta en el Senado y que nos permite en el proceso de conferencia continuar impulsando la inclusión de Puerto Rico en la reforma", apuntó la comisionada.

