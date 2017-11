Así lucen las nuevas ATM'S de Oriental Bank

Oriental anunció hoy el comienzo de la implementación de su nueva generación de ATMs, que incorporan cajeros o tellers en vivo.

La empresa indicó en una comunicación escrita que estos cajeros en vivo combinan la tecnología de un cajero automático, con el elemento humano al tener disponible un cajero o teller de Oriental a través de video en tiempo real.

Este anuncio es el resultado de una inversión de capital realizada por Oriental para continuar desarrollando su oferta de soluciones para sus clientes, aún durante el proceso de recuperación del País, luego del paso del huracán María. Ganesh Kumar, vicepresidente ejecutivo senior y principal oficial de Operaciones de Oriental aseguró que “En Oriental decidimos que la emergencia no nos iba a detener. Asumimos nuestro liderato e invertimos capital en tecnología que no solo provee alternativas de servicio innovadoras sino que a la vez aporta a la reactivación de la economía del País”.

Cómo funcionan

A través de audio y video entre clientes y el personal remoto, los nuevos cajeros automáticos ofrecen la capacidad de: realizar pagos de préstamos, tarjetas o utilidades, depositar y retirar dinero, transferir dinero y cambiar cheques, ya que además están equipados con escáneres de cheques y pads de firmas.

“Sabemos que nuestros clientes quieren que el banco le haga la vida más fácil. Por esto, estamos constantemente enfocados en apalancar nuestra capacidad tecnológica para ofrecerles nuevas alternativas", añadió Debbie Sabater, vicepresidenta senior de Estrategia de Banca de Individuos. "Esta tecnología brinda a los clientes un acceso fácil y conveniente a los servicios bancarios de cajeros automáticos con la opción adicional de tener una interacción personal y el apoyo de un cajero disponible con solo apretar un botón", agregó.

Los primeros cajeros en vivo que recién comenzaron a operar están localizados en la sucursal de Plaza las Américas de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm, y en el Autobanco en la sucursal de Caguas Bairoa de lunes a viernes de 8:30 pm a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 3:00 pm.