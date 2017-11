Farmacias de la Comunidad entregan miles en medicamentos a damnificados

La presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFCPR), Vicmaris González, indicó que la organización canalizó sobre $60,000 en ayudas de medicamentos y productos de primera necesidad a comunidades del país.

“Hemos encontrado muchos pacientes que no se están atendiendo sus condiciones por falta de medicamentos ya sea porque los perdieron, se le dañaron por la falta de electricidad, no tenían receta/ repetición o acceso a una farmacia. A veces pensamos que todo el mundo puede llegar a una farmacia pero ese no es el caso para muchas familias que están pasando una situación bien difícil, especialmente menores de edad, personas de edad avanzada y minusválidos con condiciones crónicas y severas”, indicó González en una comunicación escrita.

Entre los suministros que la Asociación ha entregado están antibióticos, antihistamínicos, medicamentos para la hipertensión, diabetes, ungüentos tópicos, entre otros. Asimismo, indicaron que visitaron los municipios de Culebra y Loíza con diferentes medios de comunicación, a Orocovis y Trujillo Alto con un grupo multisectorial que incluye al gobierno, a Toa Baja con Metro Pavía Clinic y First Medical; a Jayuya, Bo. El Salto, Saliente y Salientito con la Entidad Me apunto y Salubristas en Puerto Rico.

“A pesar de que las farmacias de comunidad y nuestros empleados fuimos afectados también, nos repusimos inmediatamente para abrir y servir a nuestros clientes. La gente sin planta ni luz ha venido a darse terapias respiratorias a las farmacias, hasta cargar sus celulares y equipos electrónicos. Hemos hecho de todo para dar la mano mientras dure la emergencia y haya comunidades desprovistas de ayuda”, indicó González.

Las farmacias de comunidad mas afectadas por el Huracán María fueron las de la región sur y este de la Isla. Unas 10 farmacias de comunidad, de un total de 750 sufrieron serios daños a sus operaciones y continúan sin poder ofrecer servicios a sus pacientes por el momento. El resto de las farmacias de comunidad están operando, muchas en horario especial de trabajo, aunque la mayoría con plantas de emergencia.

“A medida que va llegando la luz a más áreas, el servicio en las farmacias se normaliza lo que esperamos ocurra pronto. Es muy difícil seguir operando con diésel porque se nos disparan los costos de operación, lo que erosiona los márgenes de ganancia de las farmacias. Seguimos con el compromiso de ayudar a nuestra gente. Muchas gracias a las farmacias de comunidad, droguerías y otros suplidores que nos han apoyado”, recalcó la Presidenta.